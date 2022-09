Brad Pitt exhibió por primera vez las esculturas que hizo como terapia, tras su divorcio de Angelina Jolie

Brad Pitt expuso por primera vez sus esculturas. Y lo hizo junto a Nick Cave, ambos como invitados de la muestra We, del artista británico Thomas Houseago, en The Sara Hilden Art Museum Tampere, en Finlandia.

Con muy bajo perfil, Brad Pitt visitó Finlandia para la apertura de esta exposición. En su trabajo escultórico, destaca una casa en miniatura, titulada “House A Go Go” realizada con bloques de madera desechados precisamente en el estudio de Thomas Houseago, y es el resultado de una introspección, en la que el actor indagó en la naturaleza de los vínculos y el daño. “Hice un inventario radical de mí mismo y pensé en el daño que le hice a los demás y en los momentos en los que me equivoqué”, explicó Pitt a los medios fineses.

Una de las obras que realizó Brad Pitt y que presentó por primera vez en un museo de Finlandia.

Brad Pitt inició esta búsqueda que plasmó en varias piezas que se exhiben en el museo finés, luego de su ruptura con Angelina Jolie, en 2017. En la apertura, el actor enfatizó su reflexión acerca del fracaso de las relaciones humanas y su propuesta artística consiste entonces en abordar con honestidad el aspecto trunco de algunos vínculos. Además de la obra mencionada, Pitt presentó otras esculturas realizadas en silicona transparente. Por ejemplo hay una con forma de casa que desnuda impactos de bala, y donde “se aprecia la trayectoria de los proyectiles congelando su movimiento destructivo”, según se explica en un comunicado de The Sara Hilden Art Museum.

Y si la investigación de Brad Pitt suena un tanto oscura, la de Nick Cave no le va en zaga. Durante la pandemia, el músico se acercó a la cerámica y empezó a experimentar con ese lenguaje. Hace poco se estrenó el documental This Much I know to be true, en donde el líder de los Bad Seeds le muestra al director, Andrew Dominik, una serie de esculturas donde se refleja la historia del diablo, desde su nacimiento hasta su redención. La colección de esculturas de cerámica hechas a mano, pintadas y esmaltadas, titulada The Devil- A Life, está compuesto por 17 estaciones del demonio y el recorrido contempla “desde la inocencia hasta la confrontación con nuestra mortalidad, pasando por la experiencia”, según describe el museo.

Finlandia, septiembre 2022. Una mujer retrata una de las obras expuestas hechas por Brad Pitt.

Las obras de Brad Pitt y de Nick Cave parecen articularse muy bien con la obra de Thomas Houseago, responsable de esta doble convocatoria. Houseago atravesó una profunda depresión y en el proceso de sanación también creó obras. “Mi sufrimiento es parte de mí y de mi arte”, dijo en un reciente reportaje donde recordó la importancia de no romantizar el trauma: “El trauma tiene que ser tomado más en serio, al igual que el impacto que tiene en nosotros personal y socialmente”.

Pierre Froidevaux.