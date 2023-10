"Tengo conversaciones con gente muerta", dijo el presidenciable Robert F. Kennedy Jr

“Tengo conversaciones con mi padre y con mi tío sobre lo que estoy haciendo”, dijo Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr.) hace unos meses. “Medito todos los días, y esa es la naturaleza de mis meditaciones: tengo muchas conversaciones con gente muerta”, señaló. Quizá al darse cuenta de las varias lecturas que pudiera tener esto, con el correr del reportaje con The Free Press, RFK Jr. aclaró: “Son meditaciones unidireccionales, pidiendo fortaleza y sabiduría. No recibo ningún consejo estratégico de los muertos”.

En Miami, Robert F. Kennedy Jr. en campaña presidencial con miras a las elecciones de 2024.

Robert F. Kennedy Jr. tiene el apellido que ocupa el trono de la “casta política” norteamericana. RFK Jr. tiene 69, y es hijo del ex fiscal general Bobby Kennedy, y sobrino de John F. Kennedy –respectivos senador y presidente de Estados Unidos, asesinados en 1968 y en 1963–; su otro tío famoso es Ted Kennedy que fue senador y falleció de manera natural. Por este ADN, aún cuando todavía RFK Jr. no había definido su renuncia al Partido Demócrata para seguir un camino propio como candidato presidencial “independiente”, varios medios de Estados Unidos pusieron foco en él.

El pasado 9 de octubre, Robert F. Kennedy Jr. hizo su lanzamiento oficial para competir con el Partido Republicano y el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2024. Esta decisión motivó un comunicado público firmado por cuatro de sus ocho hermanos: Kerry, Rory, Kathleen y Joseph Kennedy II. “La decisión de nuestro hermano Bobby Jr. de presentarse como candidato de un tercer partido contra (el presidente) Joe Biden es peligrosa para nuestro país. Puede que Bobby Jr. comparta el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión o criterio”, decía el texto.

Al parecer, este comunicado no tomó por sorpresa a RFK Jr. A días de anunciar en público que buscaría ser presidente de Estados Unidos, Vanity Fair publica un reportaje donde él se refiere a la numerosa familia que suma unos 105 primos Kennedy. “Crecimos en un entorno en el que, durante la cena, nos enseñaban a discutir con pasión entre nosotros. (…)Tengo una familia grande; y como en todas, algunos están de acuerdo conmigo, otros no. Creo que cuatro o cinco de ellos hicieron declaraciones en mi contra, y luego muchos otros estuvieron cuando hice mi anuncio”, dijo Robert Kennedy Jr.

De los 105 primos Kennedy, por varias declaraciones públicas, él es quien tiene un perfil más alto incluso antes de lanzarse como candidato presidencial. Robert F. Kennedy Jr. se pronunció contra las vacunas durante la pandemia del coronavirus. Y aclara que no es antivacunas sino que quiere “buenas vacunas”. También declaró que ponen sustancias químicas en el agua que están convirtiendo a las personas en transgénero. No está de acuerdo con la guerra en Ucrania y señala que Estados Unidos es en parte responsable de la misma. En las entrevistas que está dando últimamente, advierte a quien lo entrevista que está convencido de que lo censurarán como siempre y apunta contra medios de Estados Unidos de esa campaña en su contra. Y por supuesto, está convencido que la CIA asesinó a su padre y a su tío presidente; incluso que dicho organismo lo tiene a él en la mira.

De la enseñanza paterna al presente social de Estados Unidos

Para dar una idea de cómo observa el escenario actual de la sociedad norteamericana, Robert F. Kennedy Jr trazó ante The Free Press un paralelismo con el país que su padre recorrió en campaña electoral en 1968. En ese momento, en América Latina había una revolución en ciernes, motivada por la bronca que el comunismo aprovecharía para expandirse en la región. “Hoy eso mismo sucede en Estados Unidos”, explica RFK Jr. a The Free Press. "Hay personas que están enojadas, y merecen estarlo; y por ejemplo, Trump podrá tomar eso para sumirnos en un viaje a la oscuridad. O también otros podemos transformar eso en algo positivo para la nación”.

En Hyannis Port, parte del clan Kennedy que suma unos ciento cinco primos.

Una coalición de izquierda y de derecha, que RFK Jr. define como “coalición populista”, es el proyecto de su carrera presidencial. Un populismo que tiene que estar atento a no perder su esencia y a no transformarse en algo negativo “como sucede cuando se lo apropian los demagogos”, explica Kennedy Jr. “Ése es el peligro si la cara del populismo es Trump. Mi padre era populista pero apelaba a que no seamos individualistas sino que somos parte de una comunidad y que se avanza como nación dejando de lado a quienes menos tienen”.

Un primer acercamiento al Partido Libertario

Si bien la bronca social que menciona Robert F.Kennedy Jr. podría acercarlo a los libertarios norteamericanos, su visión del populismo al estilo Bobby Kennedy evita el maridaje político. Al menos por ahora. En julio último, RFK Jr se reunió con Angela McArdle, presidenta del Partido Libertario, en una convención política. “Él me dijo que quería presentarse como candidato demócrata si bien se consideraba muy libertario; y estamos alineados en muchos temas como por ejemplo, la amenaza que representa el Estado”, dijo McArdle.

En julio de 2023, Robert F.Kennedy Jr. se reunió con Angela McArdle, presidente del P.Libertario (de EE.UU.)

Pero a horas de que RFK Jr. hizo pública su intención de ser presidente de Estados Unidos, Angela McArdle publicó el siguiente tuit: “Muchos libertarios están decepcionados de que no contemos con Robert F. Kennedy Jr. entre nuestros candidatos presidenciales. Destacamos su dedicación para alejarse de la corrupción del sistema bipartidista y esperamos que mantenga a los dos candidatos despiertos por la noche, y transpirando. (…) Aunque no pertenece a nuestra raza, (RFK Jr.) sigue siendo un espíritu afín a la libertad, que denuncia abusos gubernamentales, el amiguismo y el militarismo. (…) Y quiere un final pacífico para el actual conflicto en Oriente Medio y no involucrar a Estados Unidos en otro conflicto en el extranjero”.

El mensaje de la presidenta del Partido Libertario de Estados Unidos no parece haber cerrado la puerta a Robert F. Kennedy Jr. Las elecciones serán en noviembre de 2024 y queda tiempo hacer de esa puerta, un muro o un camino de ingreso. El apellido Kennedy no es garantía de victoria pero ahorra mucho de ese marketing que se diseña para hacer conocido a un candidato. RFK Jr. tiene ese apellido y una historia familiar retratada hasta en películas. Incluso él despliega fotos suyas con su padre y con su tío en la Casa Blanca en la página oficial de su campaña.

