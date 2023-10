Un Kennedy quiere ser presidente de Estados Unidos y sus hermanos dicen que "es un peligro"

“El anuncio de nuestro hermano Bobby Jr. es por demás triste para nosotros. Denunciamos su candidatura y creemos que es peligrosa para el país”, dijeron en un comunicado Kerry, Rory, Kathleen y Joseph Kennedy II. Ellos son cuatro de los once hijos que tuvieron Ethel y Bobby Kennedy, quien fue asesinado en 1968 ,cinco años después de que lo fuera su hermano y presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

Bobby Kennedy– asesinado en 1968–, con Ethel, Bobby Jr (último a la derecha) y otros seis de los once hijos Kennedy.

La candidatura que Kerry, Rory y Joseph Kennedy II consideran “peligrosa para Estados Unidos” es la de otro de sus hermanos Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr.). Éste último es abogado y político del Partido Demócrata pero anunció su salida del hoy partido oficialista para competir por la presidencia de Estados Unidos como, según dijo, “independiente de todos los partidos políticos”.

“La decisión de nuestro hermano Bobby de presentarse como candidato de un tercer partido contra (el presidente) Joe Biden es peligrosa para nuestro país”, escribieron Kerry, Rory y Joseph Kennedy II en el comunicado público. ”Puede que Bobby Jr comparta el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión o criterio”, señalaron.

Robert Kennedy Jr. usa como lema de campaña: "Declara tu independencia".

El apellido Kennedy es calidad premium para política norteamericana. Y más allá de algunos casos policiales que esa familia protagonizó, los asesinatos de JFK y d su hermano Bobby Kennedy, los ubican en una plataforma muy por encima de cualquier otro apellido de la político norteamericana. Y aunque llevar el mismo nombre de su padre no garantiza que –como aseguraron sus hermanos– se hereden iguales valores, visión de país y criterio, Bobby Kennedy despliega en su nueva página oficial, el álbum familiar en fotos blanco y negro para reforzar ese ADN Kennedy.

¿Es Robert Kennedy Jr el Javier Milei de las elecciones 2024 de EE.UU.?

“Los demócratas tienen miedo de que le arruine la elección (de 2024) al presidente Biden; los republicanos tienen miedo de que se la arruine al presidente Trump”, dijo Robert Kennedy Jr. en su primer discurso de lanzamiento en Filadelfia. “Y la verdad es que ambos tienen razón: mi intención es arruinárselas a los dos", expresó.

¿Escenario de tres tercios en Estados Unidos 2024? Trump, Biden, y RFK Junior.

"Vengo aquí hoy para declarar nuestra independencia de la corrupción, que nos roba bienestar, nuestra fe en el futuro y el respeto recíproco. Pero para hacer eso, primero debo declarar mi propia independencia del Partido Demócrata", dijo Bobby Kennedy. “Algo se está agitando en Estados Unidos; algo que nos dice: ‘Esto no tiene por qué ser así’. La gente me para en aeropuertos, hoteles, centros comerciales en la calle, en todas partes…y me recuerdan que Estados Unidos está listo para un cambio histórico, listo para reclamar su libertad, su independencia. Y es por eso que estoy aquí (…) para declararme candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos".

Ronna McDaniel –vocera del comité nacional del Partido Republicano–salió al cruce de Robert Kennedy Jr. a quien calificó como “un típico liberal elitista”. Además, ese comité publicó el informe “Demócrata radical RFK Jr” donde, por ejemplo, detalla las veces que este político apoyó y divulgó teorías conspirativas sobre la COVID-19, o cuando denunció fraude electoral cuando George Bush ganó las elecciones de 2000 y 2004. Trump, republicano también, haría lo mismo en 2020 cuando perdió la reelección presidencial. Por su parte, Steven Cheung, vocero de Donald Trump, dijo que la campaña de RFK Jr “no es más que un proyecto vanidoso para un Kennedy liberal que busca sacar provecho del nombre de su familia (…) Los votantes no deben dejarse engañar por quien pretenda tener valores conservadores”.

¿Escenario de tres tercios en las elecciones 2024 de Estados Unidos?

A pesar de estas críticas de estos republicanos, según publicó la agencia de noticias AP, RFK Jr tiene mejor imagen entre votantes del partido de Trump que entre los demócratas. Incluso ultraderechistas y conservadores lo miran con buenos ojos desde que RFK Jr tuvo una postura antivacunas durante la pandemia del coronavirus.

El lunes 9 de octubre de 2023, Robert Kennedy Jr. lanzó su candidatura presidencial independiente.

A diferencia del Partido Republicano, al cierre de este artículo, el Partido Demócrata no dio comunicado alguno sobre la candidatura de Robert Kennedy Jr. Quien sí lo hizo fue Robert Reich, economista y ex secretario de trabajo de Bill Clinton y ex asesor de Barack Obama. “Me duele decirlo, pero RFK Jr es un loco de derecha peligroso”, escribió Reich en la red social que más utiliza. “Si bien su padre era un feroz defensor de la justicia racial, Junior se ha hundido en una madriguera oscura y racista para convertirse en un defensor de teorías conspirativas que generan odio e intolerancia. Él impulsó la teoría de que la COVID-19 era un ‘arma biológica étnica… destinada a atacar a caucásicos y a afroamericanos ‘, pero que perdonaba a los ‘judíos asquenazíes y a los chinos’. (…) Y promueve otra conspiración: las sustancias químicas en el agua están convirtiendo a las personas en transgénero”.

Parte del numeroso clan Kennedy en Martha Vineyard, en julio de 2023.

Según Robert Reich, la candidatura independiente de RFK Jr no es tal, sino que al estar financiado por aquellos que buscan que en 2024, el partido republicano y más precisamente Trump, vuelva a la presidencia. Por ahora, como se mencionó antes, el Partido Republicano no lo considera como propio ni Trump como un par. En Fox News –cadena trumpista por excelencia– RFK Jr explicó que “es muy doloroso para mí abandonar el partido de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo y de mis dos bisabuelos. Ahora, parte de mi misión es convocar al Partido Demócrata a regresar a sus ideales tradicionales”.

EI / ED