Robert F. Kennedy, candidato a las primarias del Partido Demócrata y sobrino del fallecido expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, se mostró reacio durante una entrevista a aceptar la explicación del gobierno estadounidense sobre los ataques terroristas contra las Torres Gemelas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001.

Consultado sobre si "creyó" la versión de Estados Unidos sobre el hecho, el político no se mostró tan seguro. "No sé qué pasó el 11 de septiembre. Quiero decir, entiendo cuál es la explicación oficial, entiendo que hay disentimiento. No lo investigué. No lo examiné. No soy una buena persona con quien hablar de eso", manifestó Kennedy durante una entrevista para el podcast del periodista Peter Bergen.

En 2004, la Comisión del 11-S, creada para investigar las circunstancias que rodearon al atentado contra el World Trade Center, concluyó que Al Qaeda fue responsable de los ataques del 11 de septiembre de 2001, donde aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, mientras que otra aeronave se estrelló en Pensilvania.

"No quiero discutir ninguna teoría sobre esto porque todo lo que escuché son siempre preguntas, no tengo explicación. No tengo conocimiento para ello, pero sé que lo que estás repitiendo no es cierto", respondió el candidato a Bergen cuando el periodista intentaba explicar la versión oficial sobre el Edificio 7.

El atentado del 11 de septiembre de 2001 tuvo un saldo de 2.753 fallecidos.

Kennedy, conocido por sus especulaciones sobre las vacunas contra el coronavirus, se refirió de esa manera a la teoría de la conspiración que rodea al Edificio 7 del World Trade Center, un edificio de oficinas más pequeño que se derrumbó después de que los escombros de las dos torres provocaran incendios en la zona. "Hay cosas raras que pasaron... Se derrumbó uno de los edificios que no fue impactado por un avión", remarcó.

Aunque el político insistió en que no respalda por completo las teorías alternativas sobre lo ocurrido, defendió el derecho de cualquier ciudadano a diferir de las "narrativas oficiales" brindadas por las autoridades. "No siempre acepto las explicaciones oficiales", reconoció.

Las teorías conspirativas de Robert F. Kennedy

No es la primera vez que Kennedy se muestra contrario a las versiones oficiales sobre diferentes acontecimientos. Por ejemplo, en el pasado especuló sobre el coronavirus, siendo que atribuyó sus orígenes a cuestiones racistas y antisemitas. En ese sentido, había manifestado, citando una investigación, que el virus "está dirigido a atacar a caucásicos y personas negras" y que los que son "más inmunes" son los "judíos askenazis y los chinos". También afirmó que la Oficina Federal de Investigación (FBI) estuvo involucrada en el asesinato de su tío, el mandatario John Fitzgerald Kennedy.

Robert Kennedy presentó a mediados de abril su candidatura a las primarias del Partido Demócrata. Si bien su carrera electoral tuvo un buen inicio, su campaña fue perdiendo interés y las últimas encuestas lo sitúan con apenas el 15% de los apoyos en un enfrentamiento contra el presidente Joe Biden, también candidato.

