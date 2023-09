Lali Espósito y Taylor Swift hacen un estilo de la "incorrección política"

Sería raro que un agente de prensa de figuras masivas como son Taylor Swift y Lali Espósito les aconseje dar una opinión política y hacerla pública en redes. No importa si se trate de Estados Unidos, Argentina o de casi cualquier punto del planeta, el mero hecho de expresarse sobre un asunto político, supone un riesgo inmediato al negocio que, en diferentes escalas, por cierto, generan las dos artistas mencionadas.

2018. Taylor Swift insta a votar en contra de la candidata anti-derechos. Hasta Trump critica a Swift.

Sin embargo, Taylor Swift y Lali Espósito tomaron ese riesgo y atajaron los efectos colaterales. El otro punto en común fue que para ambas, la motivación para hacerlo fue la misma: expresarse contra quienes atentan contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. En el caso Swift, esa decisión de octubre de 2018 quedó registrada en Miss Americana, el documental de Lana Wilson, que estrenó en 2020 en el Festival de Sundance, y que luego pasó a Netflix. En el de Lali Espósito se dio con un tuit de cuatro palabras, después del resultado de las PASO de agosto último.

Las canciones de Taylor Swift tienen una cátedra en una universidad europea.

Taylor Swift contra los antiderechos

Taylor Swift explicó en la revista Variety que hizo Miss Americana porque quería hablar de las cosas en las que creía, y porque no quería quedarse callada ante lo que le parecía injusto. De hecho, señaló que lamentaba no haberse manifestado en las elecciones que ganó Trump, como sí hicieron otras colegas para apoyar a Hillary Clinton. “Necesito estar en el lado correcto de la historia”, decía Taylor Swift en ese reportaje. “Sería muy frívolo y cobarde de mi parte subirme al escenario y decir ‘Feliz día del Orgullo (LGTBIQ+), para luego callarme cuando atentan contra ellos. (…) Fui una mujer que se quedó callada frente a muchas situaciones porque se suponía debía ser cortés a toda costa. Sigo creyendo que es importante ser cortés, pero no a toda costa".

Miss Americana, el documental que muestra cuando Taylor Swift dice nunca más a la "corrección política".

Con Donald Trump ya en el poder y ante las elecciones de medio término 2018, Taylor Swift hace una campaña para que en Tennessee –estado donde ella creció– no gane Marsha Blackburn, candidata del partido republicano que ella define como la “Trump con peluca”. Y en Miss Americana, Swift explica que lo hace porque Blackburn votó en contra de la ley de violencia contra la mujer que las protege del acoso, las violaciones y la violencia doméstica. Además, dijo Swift, “ella no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y se opone a que el colectivo LGTBQ+ tenga derechos”.

Septiembre 2023. Swift insta a que se registren para votar en las elecciones 2024 y hace colapsar el sitio Vote.org.

Como se relata en Miss Americana, la “Trump con peluca” ganó por mínima diferencia porque, explica Taylor Swift en el documental, “Blackburn apeló a que las mujeres seamos ese tipo de mujer que los hombres quieren que seamos, ese horrible modelo femenino del Estados Unidos de los años 50”. El saldo igualmente tuvo su parte positiva: por Swift, en Tennessee, se inscribieron para votar más jóvenes que nunca en la historia: 51.308 personas a las 24 horas de publicar el posteo para explicar por qué no votaba a la candidata de Trump. Y hace unos días, repitió ese fenómeno pero a nivel nacional: Swift instó a que se anoten para estar habilitados para votar en las elecciones de 2024, e hizo colapsar el sitio oficial Vote.org; hubo 13 mil inscriptos por hora.

¿Cuántos River Plate hubiera podido llenar Taylor Swift si hacía temporada en Argentina?

“La música de Taylor Swift me gusta un 25% menos ahora”, dijo Trump aquel 2018. Sin embargo, la carrera de Taylor Swift no sufrió consecuencia alguna. En el caso de Marsha Blackburn –quien en 2021 volvió a ganar– los comentarios sobre Taylor Swift explican que el guión de la extrema derecha es similar en cualquier latitud. “Si se hubiera salido con la suya, Taylor Swift sería la primera víctima del gobierno socialista resultante (así califica al Partido Demócrata)”, dijo Blackburn. “Cuando hablo con mis amigos músicos y artistas, les digo: 'Si tenemos un gobierno socialista, marxista, ustedes serán los primeros afectados porque el Estado sería quien apruebe o censure su música. (…) Y además no permite que se proteja el copyright de los privados”.

2023, Lali tuitea por las PASO; en 2018, Taylor Swift insta a no votar por una antiderecho; ambas reciben mensajes violentos.

Lali Espósito y las repercusiones de su mensaje contra Milei

A cinco años de que Taylor Swift abandonara la “corrección política”, en Argentina, Lali Espósito toma una postura similar. En su caso, fueron apenas cuatro palabras en X (exTwitter), a horas del resultado de las PASO de agosto último: “Qué peligroso, qué triste”. Ella estaba en España en lo que fue su primera gran gira de tres meses por ese país con el Disciplina Tour. La violencia verbal que expresan las caras del partido que tuvo la mejor performance en las PASO, se desplegó en sus seguidores –verdaderos y trolls– para atacar a Lali Espósito. Incluso su candidata a vicepresidente se sumó con una fake news respecto a la carrera de la cantante; y un multimedio de alcance nacional, armó otra noticia falsa que Chequeado.com señaló como tal.

¿Cómo se segmentan los mensajes de odio en las redes?

Lali Espósito dejó pasar una horas y ante esos mensajes de odio y violencia en X (exTwitter) escribió: “No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos, son un reflejo de lo que justamente votan. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos), es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. (…) Podría no opinar nada. Obvio es lo más ‘cómodo’ pero no soy así, así que …¡Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos".

"Para mí, en este momento, es imposible no expresarme", dijo Lali Espósito a Migue Granados en Olga.

Con el segundo posteo, obviamente, las expresiones de tono violento siguieron. Y en algunos casos, se sucedieron como respuestas a tuits posteriores que Lali Espósito publicó en referencia a su Disciplina Tour, por toda España. Como sucedió con Taylor Swift, ni los shows en el exterior, ni los que siguieron incluso en Argentina, se vieron afectados. Y según Spotify, Lali Espósito supera las 3 millones de escuchas mensuales.

Lali Espósito: "¿Podría no expresarme? Obvio. Estaría relajadísima. Pero no soy así".

Lali Espósito: "Es imposible para mí no expresarme como ser social"

En su visita a Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga, esté tópico fue parte de la entrevista que, más allá de los miles que la siguieron en vivo, en YouTube sumó 12 mil visualizaciones por hora. “Soy una persona respetuosa, entonces confío en que pueda dar mis opiniones respetuosamente y no estoy pidiendo a nadie que piense igual que yo, ni nada”, dijo Lali Espósito en Olga. “Si una persona toma lo que digo y empatiza y lo toma para su vida, es lo mismo que genera el arte. (…) Uno es la historia que tiene y yo en algún punto crecí en una casa en la que lo que pasó en nuestro país y todo es heavy (pesado), es imposible para mí, en este momento, no expresarme como ser social. ¿Podría no hacerlo? Sí, obvio. Estaría relajadísima. Pero la verdad, justo en mi caso, no soy así. Soy respetuosa y pido el respeto de cualquiera".

EI / ED