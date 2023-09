Iván Liska y Diego Abatecola, creadores de uno de los canales de YouTube argentino

Este es el año de la explosión de los canales de YouTube en Argentina y por la dinámica del consumo de medios, las propuestas del streaming local compiten con la televisión a la par en esa amplia grilla sin horario que habilita la pantalla un televisor, de una computadora o de un teléfono. En ese campo, compite Blender, un canal de streaming que se lanzó hace menos de cuatro meses y que se instaló en ese ecosistema cuyo liderazgo hoy disputan, con perfiles diferentes, LuzuTV, Olga, y Luquitas Rodríguez en Vorterix. Diego Abatecola e Iván Liska, son las caras detrás de Blender y hablaron con PERFIL.

Escucho ofertas, el ciclo emblema de Blender, conducido por Guille Aquino (de pie).

—¿Cómo surge Blender?

—Diego Abatecola: Vimos cosas que nos parecían muy relevantes y las particularidades que tenían para nosotros.Por ejemplo, el “Caso Luzu” que es uno de éxito: en tres años construyó una audiencia y fidelizó una estilo para un sujeto etario determinado. Entonces nos preguntamos qué pasa con el “graduado de Luzu” o con aquel que se chocó con la realidad, o que es un poco trash, más corrosivo…Así, buscamos interpretar qué estaba pasando en la conversación pública a través de lo que sucede en redes, en streaming; y entender que la sociedad está un poco agotada del mismo tipo de contenido, mostrado con el mismo tono.

—Iván Liska: Así pensamos en hacer un medio, donde una de las aristas es tener un canal de streaming, estar en vivo con programación diaria, y además, producimos otros contenidos para Instagram, Twitter, Tik Tok, que no están intervenidos por lo que sucede en el vivo, tenemos cápsulas con temas diferentes, un newsletter; y en febrero de 2024, ampliamos la programación.

Los canales de YouTube argentinos, lideran el podio de podcasts de Spotify.



—¿Y con casi cuatro meses en el streaming cómo definen el perfil de vuestro canal?

—D.A.: Blender es trash sofisticado. Hay una identidad visual –al aire– donde todos somos amigos , pero podemos criticarnos. Y el humor es un poco más ácido que en la competencia donde finalmente todo termina en las relaciones de pareja, de amigos, de los ex. Nuestro ser “trash”está en potenciar la ironía, el sarcasmo..Somos sexis dañados.

—I.L.: Hoy muchos medios se preocupan por ser políticamente correctos; unos de manera natural, otros lo fuerzan un poco. Nosotros con humor e ironía no buscamos ser agresivos sino generar una reacción, también podemos pedir perdón si nos equivocamos.



—¿A casi cuatro meses del debut, qué público tienen?

—D.A.: Por un lado, muchos como nosotros que en un momento fuimos ¿Cuál es? (Pergolini), o el primer Basta de todo (Matías Martin); en un época Perros de la Calle (Andy Kusnetzoff), y que sentimos quedó vacante. Nuestro número más fuerte es entre los 30 y 40 años; después los de 20 a 30, y casi en paridad, los de 50.

—¿El streaming atenta con la televisión abierta?

—D.A.: No lo creo. La dinámica de los medios son sedimentarias. ni el cine jubiló al teatro, ni la televisión a la radio, ni la internet a los libros.

Diego Abatecola delante de un "master plan" de Blender,



—Este 2023 es el de la explosión del streaming argentino y también de la primera baja de una canal (Loft) que duró muy poco. ¿Qué enseñanza dejó eso?

—D.A.: Y, sobre todo, demostró que acumular influencers no es la solución, sí lo es el contenido. A Nico Occhiato le funcionó Luzu TV porque es talentoso, fue pionero y tuvo tres años haciéndolo. Por otro lado tenés Gelatina, que es del streaming pero del mundo más político, y por ejemplo generó la Fabrica de jingles que es lo mejor del año en streaming.

—I.L.: Creo que vieron que Luzu TV era una bomba y como pudo haberle pasado a muchos, pensaron ir por ese camino, y que con repetir una fórmula funcionaría. Por esto mismo es que nuestra búsqueda es otra, porque sino terminas compitiendo por la misma audiencia, las mismas marcas, y ofreciendo un mismo contenido. Y eso no funciona.

—¿Por qué hay tan pocas conductoras en el mundo streaming argentino?

—I.L.: En Blender tenemos Las pibas dicen , un semanal con Rosario y Julieta Ortega, Ana Paula Dutil, Fernanda Cohen y Andrea Rincón; la cápsula que armamos con la historiadora Romina Scalora; y con Guille Aquino están Galia Moldavsky y Agustina Aguilar. Y en 2024, sumamos a una más cuyo nombre no podemos decir pero es netamente estilo Blender.

El streaming en vivo en Blender, con el programa Escucho ofertas.



—¿Por que no hubieron políticos invitados a Blender en este año electoral?

—D.A.: Dijimos que no a políticos en campaña. Fue una decisión estratégica: no le funciona ni al político ni a Blender. Solo porque se supone que tenemos una audiencia a la que la política no le habla, viene un político y se sube o hace los chistes que hace Guille Aquino (alma mater de Escucho ofertas), Me parece que es malo para un candidato porque lo desperfila, y nos desperdiga. Tenemos contenidos que son políticos, sí; en las cápsulas de Instagram y de Youtube, pero la lógica de invitar al vivo a un político a Blender es la de elefante en un bazar: te rompe todo.

—¿A ver son trash sofisticados y esquivan la política ?

—D.A.: No, para nada. El abordaje político lo tenemos en las redes; en la pantalla diaria, en el vivo, nos divertimos. No queremos meter la política con fórceps. Es cierto que hay invitados políticos que funcionan, por ejemplo, uno es Carlos Maslatón quien entendió muy bien el juego de los medios y de las redes sociales. Los políticos les pregunta a los community manager la pregunta de cómo hago para ser canchero en TikTok Twitch….Y no entienden que si no sos canchero en la vida, como se vio en las PASO, no vas a serlo en TikTok, en Twitch.

