Las canciones de Taylor Swift se suman a una cátedra universitaria

Cuando Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura, en 2016, un grito coral en el cielo dejó bien en claro una postura: “La música no es literatura”. En la vereda de enfrente, otros argumentaron que la poesía empezó como algo íntimamente ligado a la música, con lo que no sería impertinente pensar los textos de las canciones como poesía. Esa discusión vuelve a cobrar cierta relevancia... Y por una swiftie.

En su bio de Instagram, Elly McCausland se define como swiftie –fan de Taylor Swift–, además de profesora de literatura. Como es sabido, la potencia que genera la pasión por la cantante es un motor para derribar casi cualquier barrera. McCausland es profesora en la Universidad de Ghent (Gante), en Bélgica; y en su plan de estudios de literatura inglesa conviven algunos tótems esperables como Shakespeare, Geoffrey Chaucer, o Charlotte Brontë con la obra de Taylor Swift, recientemente agregada al plan. Esto que generó cierta controversia pero sobre todo, interés.

“Nunca había recibido tantos correos electrónicos de estudiantes emocionados preguntando si podían tomar el curso”, dijo McCausland, consultada por esta incorporación a la cátedra de Literatura. “Además, personas que no son estudiantes de la universidad y quieren participar de alguna manera de las clases”.

Idea. En su blog personal, Elly MacCausland había empezado con las lecturas comparadas de las canciones de Taylor Swift con otras figuras del canon inglés. En las historias destacadas de su cuenta de Instagram hay un grupo dedicado a la Swifterature, aplicando un juego de palabras que no es necesario explicar. Allí empezó con las comparaciones entre The Great War, de Swift, y Daddy, de Sylvia Plath; o ecos de El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins –un texto fundamental sobre la salud mental–, con la canción Mad Woman. “Y pensé: ¿por qué nadie está hablando de esto?”, dijo. El paso del blog a la currícula universitaria hizo que la prensa empezara a divulgar esto y que mucha gente sume su opinión. La pregunta sobre cuáles son los límites de la literatura fue el motor que hizo circular la noticia de que una profesora univesitaria incluyó en un plan de estudios la obra de una cantante pop. Luego surgió otro iterrogante: ¿si la obra de Taylor es accesible, por qué no usarla de herramienta didáctica para acercar con mayor facilidad obras del canon literario de una lengua, que usualmente son de más difícil acceso?

“Lo que quiero hacer es mostrarles a los estudiantes que, aunque estos textos puedan parecer inaccesibles, pueden ser accesibles si los miramos desde un ángulo ligeramente diferente”, EllyMacCausland. “Entonces, Shakespeare, de alguna manera, en realidad está abordando muchas de las mismas preguntas que Taylor Swift hoy. Parece una locura pero es así”, concluyó la profesora.