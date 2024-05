77º Festival de Cannes: fiesta, reivindicaciones y el apoyo de Hollywood con la presencia de las estrellas

El 77º Festival de Cannes está a punto de comenzar, y en una semana abrirá sus puertas, presentando 22 competidores por la Palma de Oro. Entre los destacados se encuentra Francis Ford Coppola, además de varios tributos a los veteranos de Hollywood. En el trasfondo, se percibe una tensión en el ambiente del cine francés debido a acusaciones de abusos.

Karim Ainouz, cineasta brasileño conocido por "Firebrand", representará a Iberoamérica en la competencia oficial con "Motel Destino", marcando su retorno al cine de habla portuguesa. Mientras tanto, las nuevas generaciones de cineastas se harán presentes en secciones paralelas, con más de una docena de filmes y cortometrajes provenientes de España y América Latina.

La gran vuelta de Francis Ford Coppola con "Megalópolis"

A sus 85 años, Francis Ford Coppola sigue siendo centro de atención con su nueva película "Megalopolis", protagonizada por Adam Driver. Coppola invirtió una gran parte de su fortuna en este proyecto, algo que ya hizo hace 45 años con "Apocalypse Now", película con la que se alzó con el éxito en Cannes. Otros célebres directores de su generación, como George Miller, también estarán presentes; Miller estrenará "Furiosa", un nuevo capítulo de la saga "Mad Max", fuera de competición.

Oliver Stone, cineasta estadounidense conocido por "Platoon" y "JFK", retorna al género documental con "Lula", un filme sobre el presidente brasileño, siguiendo su característico enfoque de la historia política reciente de América Latina.

Kevin Costner regresa con "Horizon", explorando de nuevo la temática de la conquista del Oeste, en una presentación que también se realiza fuera de competición.

El festival además rendirá tributo con Palmas de Oro honoríficas a figuras como George Lucas, creador de "La guerra de las galaxias", y a la actriz Meryl Streep, quien regresa a Cannes después de una ausencia de más de treinta años. Este año también se honrará al estudio de animación japonés Ghibli, marcando la primera vez que este reconocimiento se otorga a un grupo.

Una nueva era para el Festival de Cannes

Durante el festival de Cannes, que se celebra del 14 al 25 de mayo, el glamour, los negocios y las reivindicaciones suelen converger, y esta edición promete mantener esta tradición.

Una pequeña asociación de trabajadores, conocida como "Bajo las pantallas la miseria", convocó una huelga durante el Festival para protestar por sus condiciones laborales. Este grupo, independiente de las grandes centrales sindicales francesas, organizó el paro tras una asamblea realizada el lunes.

En respuesta, el Festival y las sesiones paralelas ofrecieron este martes abrir un diálogo, reconociendo estar "conscientes de las dificultades que enfrentan algunos de sus trabajadores, quienes encadenan diferentes contratos para festivales de cine".

Por otra parte, la actriz Judith Godrèche, quien sacudió al cine francés con sus denuncias de violación contra los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon, presentará un cortometraje con testimonios de víctimas de violencias sexuales.

Por otro lado, una asociación feminista francesa criticó la selección cinematográfica de este año, señalando que solo un 20% de las películas fueron dirigidas por mujeres, y continúa su lucha por la paridad en el cine. Entre los destacados de esta edición se encuentra Coppola, quien competirá junto a una diversa representación del cine mundial. El cine musical estará representado por el francés Jacques Audiard con "Emilia Pérez", una peculiar historia de narcotráfico y transexualidad ambientada en México, con actores latinos como Karla Sofía Gascón y Selena Gómez.

El iraní Ali Abbasi presentará "The Apprentice", centrada en la juventud de Donald Trump, mientras que el griego Yorgos Lanthimos, ganador el año pasado, regresa con "Kinds of Kindness", protagonizada por Emma Stone, quien obtuvo un Oscar el año pasado por "Pobres criaturas". Paul Schrader, conocido por "Taxi Driver" y "American Gigolo", presentará "Oh Canada", con Richard Gere en el elenco.

El festival también será una plataforma para nuevas estrellas como Jacob Elordi, Barry Keoghan y Margaret Qualley. Sin embargo, sigue la incertidumbre sobre si el iraní Mohammad Rasoulof, un cineasta perseguido por el régimen, podrá viajar a Cannes. Su película "The Seed of the Sacred Fig" está en competencia por la Palma de Oro.

