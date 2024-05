Francis Ford Coppola en Cannes: custodiado por sus nietas, su hijo y su hermana actriz

Francis Ford Coppola perdió a Eleanor, su mujer de toda la vida, hace un mes. Ella fue documentalista y artista además de ser esposa y madre de Sofía, Roman y Gian Carlo – que murió a los 23 años–, y en 1992 ganó un premio Emmy por Corazones en tinieblas: el apocalipsis de un cineasta, donde relata el proceso de rodaje de la Apocalipsis Now, mítica película de su marido.

Cannes 2024: Francis Ford Coppola y sus nietas Cosima y Romna Mars, las hijas de Sofía Coppola.

Quizá por este reciente hecho, en su paso por el Festival de Cannes Francis Ford Coppola estuvo acompañado su familia: su hermana, la actriz Talie Shire, su hijo Roman Coppola y sus nietas Cosima y Romina Mars, hijas de Sofia Coppola, quien por ahora no llegó a Cannes. Había mucha expectativa por la presencia de Coppola en Cannes porque, primero no se sabía si por lo antes mencionado, iría. Y segundo porque la película que presenta en el festival –Megalópolis– y que compite por la Palma de Oro viene precedida por críticas contrapuestas, sobre todo en Europa. El director –uno de los indiscutidos maestros del cine mundial– se convirtió en el primer cineasta en la historia de Cannes en ganar dos Palmas de Oro: el primero fue en 1974 con La conversación; el segundo, en 1979, con Apocalipsis Now.

A pesar de las críticas divididas, en esta 77º edición de Cannes, hubo diez minutos de aplausos tras la proyección de Megalópolis. En sus ciento veinte minutos, Coppola retrata la historia de un ambicioso y a llaves visionario arquitecto que está obsesionado con reconstruir un Nueva York de aires imperiales. Esta convicción tiene la oposición del alcalde neoyorquino, en un contexto de decadencia política y moral en Estados Unidos. Para Coppola, esa Nueva York eso la Roma republicana, y Estados Unidos el Imperio decadente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cannes 2024: Coppola son su hermana Talie Shire; su hijo Roman Coppola, y sus nietas Cosima y Romina Mars.

El argumento de Megalópolis habilitó que en la conferencia ante la prensa de Cannes, la coyuntura política de Estados Unidos esté presente. Ante la pregunta, Coppola dijo: “Hay un riesgo de perder la República. (…) Hay una tendencia en el mundo, como si fuéramos hacia una nueva derecha, incluso fascismo. (…) Creo que corresponde a los artistas iluminar el mundo”.

Francis Ford Coppola en Cannes con Cosima Mars, la hija menor de Sofía Coppola.

Megalópolis tiene como protagonistas a Adam Driver y Giancarlo Espósito, secundados por, entre otros, Jon Voight, Shia Labeouf, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire, hermana de Coppola. Esta película es un la concreción de un proyecto de cuarenta años cuya realización final demandó 120 millones de dólares que, como sucedió con Apocalipsis Now, Coppola financió con dinero e hipotecas personales. "El dinero no importa, lo que importa son los amigos”, dijo en Cannes sobre ese punto.

Gi