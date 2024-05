El príncipe Harry ante el desencuentro de Carlos III y Guillermo en Londres: "Lo siente como un desaire"

Ayer miércoles, el príncipe Harry conmemoró el décimo aniversario de los Juegos Invictus en la Catedral de San Pablo en Londres con un discurso que rindió homenaje al legado del evento deportivo que él mismo inició en 2014. Aunque su padre, Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo, no estuvieron presentes, Harry mostró una sonrisa radiante al llegar a la catedral, lugar de la boda de sus padres, y al interactuar con la prensa.

Cuando se le preguntó si estaba feliz de estar de nuevo en el Reino Unido, Harry sonrió levemente, pero a pesar de su aparente buen ánimo, parece sentir una profunda decepción por no poder encontrarse con su padre durante su estancia de tres días en su tierra natal.

Aunque fueron invitados, ningún miembro de la familia real asistió a la ceremonia de ayer. El martes, un portavoz de Harry confirmó que no habría un encuentro con su padre, a pesar de que este estuviera en Londres. El portavoz explicó que el monarca tenía una agenda muy ocupada y agregó que el duque de Sussex "entiende los compromisos de su padre y espera poder verlo pronto".

Mientras Harry participaba en la misa en la Catedral de San Pablo, Carlos III se encontraba ocupado con una serie de compromisos oficiales. Su agenda incluía su reunión semanal con el primer ministro Rishi Sunak y su presencia en una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham. Durante estos eventos, recibió el apoyo de varios miembros de la familia real, incluidos la princesa Ana, Eduardo y Sofía de Edimburgo, así como Birgitte y Ricardo de Gloucester.

Sin embargo, un amigo de la familia afirma que Harry se siente bastante dolido con el hecho de que su padre no vaya a dedicarle un tiempo: “Lo siente como un desaire. Harry rara vez está en Gran Bretaña y obviamente quiere ver a su padre siempre que viene. No sabe cuándo volverá y está muy preocupado por su padre, así que tenía muchísimas ganas de verle”. No obstante, se sabe que los dos han hablado por teléfono desde el regreso de Harry a su país natal.

Cuando el rey Carlos fue diagnosticado con cáncer, contactó personalmente a su hijo por teléfono y posteriormente tomó un vuelo para reunirse con él. Carlos ajustó su agenda para poder encontrarse con su hijo antes de dirigirse a Sandringham para comenzar su recuperación. Sin embargo, debido a su apretada agenda, incluyendo una audiencia en Buckingham este martes y una visita a la Real Escuela de Ingeniería Militar de Surrey hoy, Carlos no pudo encontrarse con Harry en esta visita.

"El rey ha seguido adelante con su agenda después del contratiempo a principios de año y no ha tenido oportunidad de ver a Harry. Realmente hubiera querido reunirse con su hijo, pero esta vez no ha sido posible", señala una fuente.

Por otro lado, Harry, que está en el Reino Unido por tres días antes de viajar a Nigeria con Meghan Markle en una gira organizada por el gobierno nigeriano, tampoco verá a su hermano ni a su cuñada, Kate Middleton. Guillermo estará en las Islas Sorlingas por los próximos dos días, mientras que Kate está en Windsor recibiendo tratamiento de quimioterapia.

Según los informes, Harry se está hospedando en un hotel en Windsor, y aunque se encuentra muy cerca de la residencia familiar de Guillermo y Kate, no habrá un reencuentro con ellos.