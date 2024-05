Aceiteros aseguran que, “no hay posibilidades de dejar sin aceite a los argentinos”

En un momento de gran crisis económica para la producción nacional, el rubro de los aceiteros parece escaparle a esta realidad por la gran demanda de exportación que tiene y que abarca casi el total de su producción.

Grandes ganancias, buenos salarios

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Daniel Succi, secretario general de aceiteros, quien ante la consulta sobre si efectivamente los trabajadores aceiteros ganan mucho dinero, expresó: “Las que ganan mucho dinero son las empresas y los trabajadores nos adecuamos a la ganancias de la empresa; pero no es que ganamos una gran cantidad de dinero, sino que tenemos un buen salario”.

Proceso y comercialización

Según el entrevistado, las empresas procesadoras se encargan casi del 100% y la gran mayoría son de soja, además de las “dos o tres que se encargan del girasol y su producto como harina”.

Con respecto a la comercialización, Succi explicó que la gran mayoría de las exportaciones van hacia Europa o Indonesia porque “es todo exportación”. Y agregó: “Lo que se deja en el país, para consumo interno, no llega ni al 3%”.

Frenos a la exportación y el mercado interno

Por el lado de poner un tope a la exportación para no desabastecer el mercado interno, el entrevistado aseguró que como “el porcentaje es insignificante” y “no hay posibilidades de dejar sin aceite a los argentinos”, no es probable que ocurra. Y siguió: “Es un caso distinto lo del trigo porque ahí hay que poner parámetros para que no se exporte porque el pan ya está caro y si se libera la exportación de trigo, vamos a estar en problemas”.

Producción y cosecha

En continuidad con el tema, Succi explicó que la soja tiene un porcentaje de aceite que ronda entre el 18% y 20%, en los mejores casos; sin embargo “falta materia prima”.

Ante la consulta sobre la producción, el entrevistado explicó que, “en el departamento de San Lorenzo, en Santa Fé, tenemos el 84% de la producción del país hacia el mundo con 17 puertos”.

Y para cerrar, agregó: “Las empresas tienen un grado ocioso con una buena cosecha de un 30% o 40%, en los peores de los casos”.