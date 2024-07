El Gobierno Nacional volvió a bajar su imagen en julio

El Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei descendió a 2,37 en julio, lo que representa una caída del 3,7% y marca la segunda disminución consecutiva. Según la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, este es el valor más bajo registrado durante la administración libertaria, superando el anterior mínimo de 2,41 alcanzado en abril.

"El diseño" de la imagen pública

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político, Carlos Fara, quien expresó que, la exposición de la vida privada del Presidente Milei, más allá de sus cuestiones personales, “se puede ver que todo está cuidadosamente diseñado como parte de la imagen pública”.

Con respecto a los viajes del presidente, el entrevistado sostuvo que es relevante considerar el costo y la frecuencia con la que se ha ausentado del país. Y agregó: “Hasta antes de su viaje a París, el presidente había pasado el 20% de su mandato fuera de Argentina, en ocasiones para eventos que no necesariamente tenían que ver con la política exterior, sino más bien con su propio lucimiento personal”.

Cuál es la mirada de la opinión pública

Esta tendencia “puede generar simpatía a corto plazo, pero también suscita críticas cuando surgen crisis internas”, aseguró Fara. Y continuó: “La atención a los detalles, como la asistencia a eventos de alto perfil, no pasan desapercibidos para la opinión pública y son parte de una estrategia de comunicación del presidente”.

En el caso de Javier Milei, “la percepción pública se diferencia de la que se tenía de presidentes anteriores debido a su novedad en el ámbito político”, aseguró el analista político. “La sociedad tolera o pasa por alto ciertos exabruptos de Milei, en parte porque no encaja en el molde de un político tradicional”, comentó el entrevistado, y agregó: “Aunque esto no garantiza que le favorezca, hasta ahora, estos aspectos no son tema de discusión prominente en la sociedad”.

En continuidad con el tema, Fara explicó que en la medida en la cual empiezan a aparecer los costos sociales de la política económica, “termina haciendo ruido, porque al final es la gente quien, tarde o temprano, empieza a ver lo desconectado de la realidad”.

Cómo afecta psicológicamente la situación económica

Al ser consultado sobre la situación actual del país, y la relación con el nuevo plan económico, el analista aseguró que si bien, la prioridad del Gobierno es bajar la inflación “está afectando a los sectores medios y bajos”. Y siguió: “Ese tipo de cuestiones no solamente afecta desde el punto de vista del bolsillo, que ya obviamente es complejo, sino que te afecta mucho del punto de vista psicológico”.

Para cerrar, Fara expresó: “Hay un sentimiento de angustia, de incertidumbre y de falta de expectativas que termina teniendo una traducción en opiniones políticas”.