¿La inflación vuelve a preocupar o marzo fue sólo un mal dato? Las proyecciones de abril

El próximo miércoles 14 de mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicará un nuevo dato sobre la inflación correspondiente al mes de abril, pero en el cierre del mes, algunas consultoras privadas comienzan a compartir sus proyecciones que en líneas generales plantean una desaceleración respecto del 3,7% de marzo. Si bien tras la salida del cepo y el arribo de un nuevo esquema cambiario el mercado proyectaba meses en los que la inflación tomaría algo de vuelo, hoy la expectativa es otra.

Daniel Sticco: "El cambio del índice de inflación no alterará la tendencia"

En este sentido, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital adelantó a PERFIL que "el IPC de abril lo vemos en 3,1%, considerando la dinámica reducida en las alzas de alimentos". De todos modos, estimó que la baja se irá pronunciando en el tiempo. "Para el cierre de este 2025 proyectamos un nivel de inflación cercano al 31,7%, desde un nivel de 117,8% obtenido el año anterior"; proyectó.

Por su parte, el economista Leo Anzalone, director del CEPEC también tuvo en cuenta en su comentario el impacto de la salida del cepo. "Cuando el gobierno devaluó para salir del cepo, muchos pensamos que iba a haber un traslado a precios por el pass through. Nobleza obliga, parecería que el efecto no fue significativo", admitió el economista y agregó: "Cuando se mueve el tipo de cambio, las variaciones operan sobre los bienes y no sobre los servicios, que además no aumentaron, por lo que hasta pudieron hacer una compensación", mencionó.

Por otra parte, consideró que "las consultoras privadas que miden inflación en general miden bienes, más precisamente alimentos y todas están publicando por debajo del 3.7% de marzo. El mercado, inclusive, tiene a la inflación breakeven en torno al 3%.

Por lo que probablemente la veamos cerca del 3.5%, más o menos, pero no creemos que esté por encima del 4%", explicó a PERFIL.

Proyecciones por debajo del 3% para la inflación de abril

En tanto, el relevamiento de precios de C&T para la región GBA presentó un alza mensual de 2,7% en abril, significativamente menor que el 3,7% que el INDEC relevó para marzo.

"La disminución de la inflación en abril, en parte, estuvo explicada por el menor aumento de la educación, las frutas y verduras. Pero la inflación núcleo, que deja de lado componentes regulados y estacionales como los señalados, también fue bajando a lo largo del mes", señaló Camilo Tiscornia.

El economista agregó que, "es relevante notar que la moderación que tuvo lugar a lo largo del mes deja un arrastre estadístico para mayo notablemente menor que el que había dejado marzo para abril, ya que durante aquel mes ya había comenzado la aceleración de los precios".

En tanto, el economista de Libertad y Progreso, Lautaro Moschet también estuvo de acuerdo con que se verá una baja en el índice de precios de abril, al tiempo que puntualizó que marzo estuvo muy afectado por subas estacionales. “Creo que la inflación de abril no va a ser tan alta como se esperaba”, aseguró, al tiempo que destacó que la suba de marzo estuvo distorsionada por aumentos puntuales: “Educación subió casi 30% y frutas y verduras también aumentaron por una caída en la oferta tras el temporal de febrero”.

A su vez, el economista vislumbra una baja más marcada para el segundo semestre del año: “La inflación va a tender a desacelerarse más fuerte. Imagino que vamos a cerrar el año con una tasa por debajo del 30%”.

En tanto, otro que coincide con precios a la baja es el economista Damián Di Pace. Al IPC de abril comentó que su equipo maneja una estimación menor al 3,7% para abril: "Nuestros datos marcan una inflación por debajo del 3,7%, cerca del 2,5%", afirmó. Aunque el rubro de alimentos y bebidas sigue siendo alto (3,4%), Di Pace destacó que el impacto del levantamiento del cepo cambiario en los precios fue menor de lo esperado.

De cara a lo que viene con los aumentos que comenzarán a operar en mayo próximo, el economista puso especial énfasis en la suba del transporte. "El boleto de colectivo en el AMBA aumentará hasta un 6%, El subte costará 919 pesos y el premetro, 321 pesos", detalló. Asimismo, advirtió que "la falta de subsidios nacionales en transporte obligó a los gobiernos locales a trasladar los costos a las tarifas".

En este sentido, aseguró que la suba tendrá fuerte impacto en los salarios más bajos. “Si uno calcula el gasto mensual en transporte para alguien que debe trasladarse todos los días, la incidencia supera los 70.000 pesos, lo cual representa una proporción muy elevada respecto a ingresos de 500.000 pesos”, explicó.

Alimentos y bebidas: los relevamientos de abril

El aumento de precios en los alimentos fue uno de los detonantes de la suba de marzo y tras la salida del cepo preocupaba notoriamente que se aceleran más los precios en el cuarto mes del año. Sin embargo, los datos no son tan fatalistas como inicialmente se proyectaban.

En abril, la canasta de los jubilados superó $1,2 millones con fuerte impacto de los alimentos

Desde Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kieguel, adelantaron que su relevamiento de precios arrojó una suba del 0.5% en la cuarta semana de abril, para una canasta de alimentos y bebidas en GBA. Destacan Carnes y derivados (+0.6%), Bebidas (+0.5%) y Almacén (+0.6%). Verdulería registro una caída promedio del 1.2%.

Sumado ese dato de la cuarta semana a las tres anteriores, el relevamiento en Alimentos y bebidas estaría dando un 2,2%.

Por su parte Analytica registró varios aumentos que se dieron más que nada en verduras (7,9%), carnes y derivados (3,2%) entre otros, dando una proyección para abril del 3,8% de inflación. “En la cuarta semana de abril los precios de alimentos y bebidas en el GBA subieron un 0,4%. El promedio de cuatro semanas es de 2,8% y proyectamos una inflación mensual del 3,8% en abril”, señalaron.

"Tras el cambio de régimen cambiario, los precios de los alimentos se mantuvieron estables. Eso junto con la moderación del aumento de las prepagas hizo que nuestra proyección de inflación baje de 4,3% a 3,8%" dijo en declaraciones a los medios el presidente de la consultora Ricardo Delgado.

Finalmente, Equilibra consideró que hubo estabilidad de precios en la segunda semana post anuncio del nuevo régimen cambiario. Su relevamiento arrojó un incremento de 0,1%, llevando el promedio de cuatro semanas a 3,1%. Así, la inflación de abril se ubicaría en 3,3%.

