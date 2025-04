Daniel Sticco: "El cambio del índice de inflación no alterará la tendencia"

En contacto con Canal E, el economista y periodista, Daniel Sticco, hizo hincapié en el próximo cambio en la medición de la inflación en Argentina y destacó que, aunque se actualizan los ponderadores de la canasta de consumo, "la metodología sigue siendo la misma" y el impacto en la tasa de inflación "será prácticamente nulo".

En qué datos se basaría el nuevo índice de inflación implementado por el INDEC

“El índice actual se basa en hábitos de consumo de 2004-2005. En 2017-2018 el INDEC realizó una nueva encuesta nacional de gastos de los hogares, que reflejó cambios como la incorporación del streaming, servicios de internet y el aumento del gasto en alimentos para mascotas”, explicó Daniel Sticco. Según resaltó, el nuevo índice "tendrá menos peso de alimentos y más relevancia en servicios públicos y privados".

Ante las sospechas de que el Gobierno demoraría la implementación para evitar reflejar una inflación mayor, comentó: “Eso es falso, con todo respeto. Si bien los servicios subieron más, también hubo meses donde los alimentos bajaron el índice. Simulando los nuevos ponderadores, la diferencia es prácticamente nula y el cambio del índice de inflación no alterará la tendencia".

Se estima que la inflación no mostraría variaciones ante un cambio de apreciación en los datos del índice

Sobre los efectos de si el nuevo índice ya se hubiera aplicado, Sticco afirmó: "En el primer trimestre del año, con la vieja y la nueva canasta, la variación habría sido exactamente la misma". Incluso aclaró que su simulación, tomando como base 2017 y 2018, un año sin atraso cambiario ni tarifario, no encontró alteraciones significativas. "No me da 16% como calculó la Universidad Torcuato Di Tella; me da una variación mucho más ajustada", subrayó.

Sobre la implementación del nuevo índice, anticipó: "Será de un mes para el otro. Lo que cambia es el número base del índice, pero las variaciones mensuales no se alteran". Asu vez, explicó que aunque el valor absoluto del índice cambiará, "la variación entre meses se mantiene intacta".

El nuevo índice de inflación podría entrar en vigencia para 2026

Con respecto a si este cambio podría generar polémica, el economista expresó: "Es inevitable en un año electoral. El Gobierno probablemente demore su implementación para evitar que esté contaminado por la contienda". También estimó como probable que el nuevo índice se aplique a partir de 2026: "Veo concreta la posibilidad de que digan: ‘El índice ya está listo, pero entra en vigencia el 1 de enero de 2026’".

Respecto a las acusaciones de manipulación, defendió la actualización: "El cambio no es oportunismo. Cambia la ponderación, no la metodología. La medición es internacional y sigue vigente". Además, recordó que, “en todo el mundo se actualizan las canastas cada 10 años para reflejar cambios en los hábitos de consumo”.