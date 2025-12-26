Eduardo Reina: “Yo creo que el presupuesto va a ser aprobado”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina aseguró que el Presupuesto nacional será aprobado y explicó que las negociaciones decisivas se dieron fuera del Congreso.

La sesión en el Senado se desarrolló en un clima de tensión política, atravesada por discusiones reglamentarias y negociaciones de último momento. Para Reina, el resultado parece definido: “Yo creo que el presupuesto va a ser aprobado”, afirmó con contundencia.

Según explicó, el eje del conflicto no estuvo tanto en el contenido general sino en la estrategia de votación impulsada por el peronismo, que buscó tratarlo artículo por artículo.

Reina señaló que el debate tuvo un fuerte componente discursivo: “Más que nada es un debate de mostrar y tratar de hacer política”, mientras que, en paralelo, el oficialismo trabajó para blindar los votos necesarios. En ese marco, remarcó que La Libertad Avanza evitó cualquier modificación: “Van a votar hoy en bloque esto que está y sin ningún tipo de corrección, porque si no tiene que volver a Diputados”.





Las claves políticas detrás del debate presupuestario

Más allá del recinto, Reina puso el foco en las negociaciones con los gobernadores y las deudas del Estado nacional con las provincias. “¿Sabés dónde gira la aprobación o no de este presupuesto? Básicamente en la deuda que tienen con los gobernadores y las provincias”, explicó. En ese sentido, sostuvo que los acuerdos se cerraron lejos de las cámaras: “La aprobación viene más en una oficina de enfrente que dentro del Congreso”.

El analista detalló que durante toda la semana hubo concesiones desde el Ministerio de Economía para garantizar el quórum y la votación afirmativa. “Te voy a dar esto para tu provincia, te voy a dar esto para tu provincia”, resumió, describiendo la dinámica de negociación política que precedió a la sesión.

Economía, deuda e inversiones: los desafíos que vienen

De cara al futuro, Reina advirtió sobre los límites del Presupuesto como herramienta económica. “El endeudamiento que tiene el gobierno hoy y la cantidad de dinero que necesita, todavía no la tiene”, alertó, y planteó que el verdadero desafío será el crecimiento. Para el analista, la Argentina necesita dólares genuinos: “Lo que tiene que apostar la Argentina para crecer es que vengan inversiones genuinas a poner dinero”.

También se refirió a la salida de empresas extranjeras y al cambio de manos de grandes compañías: “Eso es lo que está pasando con muchas empresas”, dijo, y concluyó con una advertencia clara: “Eso todavía no se ha visto”, en referencia al arribo de nuevas inversiones internacionales.

