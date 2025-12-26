Misiles y campamentos arrasados: los detalles del ataque de Estados Unidos al Estado Islámico en Nigeria

Este jueves por la noche el Comando de África de Estados Unidos (Africom) informó que decenas de misiles de crucero Tomahawk lanzados desde un buque militar estadounidense impactaron contra instalaciones utilizadas por el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria. La ofensiva buscó debilitar enclaves considerados estratégicos para el accionar del grupo yihadista y, según el informe, provocó numerosas bajas entre sus combatientes. La acción militar partió de un buque de la Marina estadounidense posicionado en el Golfo de Guinea y estuvo dirigida contra campamentos ocupados por milicias vinculadas al EI en el estado de Sokoto.

Se trata de una región señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como un punto neurálgico para la logística y el despliegue operativo de la organización terrorista.

Según fuentes militares, la ofensiva incluyó el disparo de alrededor de diez misiles Tomahawk, un sistema de armamento de precisión diseñado para neutralizar objetivos estáticos a gran distancia. Africom indicó que los impactos provocaron “múltiples” muertes y precisó que la maniobra se desarrolló en coordinación con las autoridades nigerianas.

"Trabajamos junto a nuestros socios regionales y al Gobierno de Nigeria para reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y enfrentar amenazas contra vidas inocentes", expresó en un comunicado el general Dagvin Anderson, jefe del Africom.

Escalada de violencia en Nigeria

El bombardeo se produjo en un escenario marcado por la preocupación creciente ante el avance del EI en Nigeria, con especial énfasis en los ataques contra comunidades cristianas en el país más poblado del continente africano. En ese marco, en las semanas previas Washington había instruido al Pentágono para que elaborara planes de contingencia frente a una eventual intensificación del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la ofensiva mediante una publicación en su red Truth Social, donde definió el operativo como un ataque "poderoso y mortal" dirigido contra lo que describió como "la escoria terrorista de ISIS".

"Les advertí que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno. Esta noche, lo hubo", escribió el mandatario.

Trump agregó que los bombardeos consistieron en "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", y afirmó que su administración no tolerará que el terrorismo islámico radical continúe actuando sin consecuencias.

Datos sobre la violencia en Nigeria

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su respaldo a la operación y subrayó que se llevó a cabo con el aval del Gobierno de Nigeria. "El presidente fue claro: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche en Navidad", señaló en un mensaje difundido en la red social X.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), durante los primeros 220 días de 2025 más de 7000 cristianos fueron asesinados y otros 7800 resultaron secuestrados por organizaciones terroristas islámicas que operan en territorio nigeriano.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", concluyó Trump en su publicación.

