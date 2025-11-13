La ciudad de París dedica este jueves un homenaje a las 132 víctimas fatales que dejó la noche más sangrienta de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. El país conmemora los atentados del 13 de noviembre de 2015 con actos en cada uno de los lugares atacados. El presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, encabezan los homenajes que culminan con la inauguración del Jardín 13 de Noviembre, un nuevo espacio de reflexión.

Hace diez años, la capital francesa sufrió los atentados yihadistas más mortíferos registrados en su historia, que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos. Los ataques, reivindicados por la organización terrorista Estado Islámico (EI), alcanzaron un concierto de hard rock en el mítico Teatro Bataclan, un partido de fútbol en el Estadio de Francia (donde estaba el entonces presidente François Hollande), y varios bares, cafés y restaurantes de los distritos 10 y 11 de la ciudad.

El grueso de los asesinatos sucedió en el Bataclan, donde perdieron la vida noventa personas. La cifra total de víctimas mortales que se recuerda es 132, ya que se incluye a dos sobrevivientes que se quitaron la vida a causa del estrés postraumático.

Cómo se coordinaron los ataques yihadistas del 13 de noviembre

Estado Islámico confirmó que ocho de sus miembros, distribuidos en tres equipos distintos, habían atacado un total de seis ubicaciones armados con cinturones de explosivos y fusiles de asalto.

La secuencia de ataques empezó con la primera detonación suicida cerca del Estadio de Francia, en Saint-Denis. Tres yihadistas se inmolaron con explosivos en las inmediaciones del estadio, donde se desarrollaba un partido amistoso entre Francia y Alemania con la presencia del presidente François Hollande, a las 21.16, 21.30 y 21.53. Murieron los tres terroristas y un turista portugués, Manuel Dias.

Un segundo grupo de atacantes comenzó una serie de tiroteos en las mesas en la vereda de cafés, bares y restaurantes en el centro de París. A las 21.25, trece personas fueron asesinadas en Le Petit Cambodge y Le Carillon, en el Distrito X. A las 21.30, abrieron fuego en los bares À la Bonne Biere, donde murieron cinco personas, y La Casa Nostra. A las 21.36, 21 personas fueron asesinadas en el bar La Belle Équipe. Finalmente, a las 21.45, un terrorista se inmoló en el tradicional restaurante Comptoir Voltaire, sin dejar más víctimas.

Pero todavía faltaba lo peor. Alrededor de las 21.45, un tercer comando compuesto por tres yihadistas armados con fusiles de asalto AK-47 y explosivos irrumpió en el histórico Teatro Bataclan, donde estaba tocando el grupo de hard rock estadounidense Eagles of Death Metal. Los terroristas dispararon a la multitud durante diez a quince minutos, y luego tomaron a los sobrevivientes como rehenes. La policía logró liberarlos casi a la 1 del 14 de noviembre, y contó noventa víctimas fatales.

Cómo es la agenda de conmemoraciones de este jueves

Las actividades comenzaron a las 11.30 de París con un homenaje al portugués Manuel Dias, la única víctima que fue asesinada cerca del Estadio de Francia, en el barrio de Saint-Denis.

Cerca de las 12.30, se inauguraron placas conmemorativas frente a los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge, en el distrito 10. Alrededor de las 13:00, se hizo un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de La Bonne Bière, en el distrito 11. A las 13:30, se realizó un acto frente al antiguo Comptoir Voltaire.

Las ceremonias avanzaron con ofrendas de coronas de flores frente a La Belle Équipe, a las 13.50, donde resultaron asesinadas 21 personas. El momento central llegó a las 14.30, frente al Teatro Bataclan.

París inaugura el Jardín del 13 de noviembre de 2015 como espacio permanente de memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo

Como cierre, a las 18 se inaugura frente al Ayuntamiento de París el Jardín del 13 de noviembre de 2015, que lleva los 132 nombres de las personas fallecidas grabados en estelas de granito. La conmemoración incluye otras acciones simbólicas en la capital francesa, como el repicar de las campanas de la catedral de Notre Dame y otras iglesias.

En un símbolo que recorre el mundo, la Torre Eiffel se ilumina con los colores de la bandera francesa en homenaje a las víctimas, y como señal de la fortaleza y resiliencia de Francia. La Federación Francesa de Fútbol también programó un minuto de silencio durante el partido de clasificación para el Mundial entre Francia y Ucrania, en el estadio Parc des Princes. También se invitó a los habitantes de la capital a encender velas en sus ventanas.

