UE-Mercosur: Ministra de Francia aseguró que el país "no firmará" el acuerdo que "condenaría" a sus agricultores

La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, aseguró que su país no aprobará el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al considerar que pondría en riesgo a los productores franceses. Las tensiones crecen dentro del bloque europeo, mientras el presidente Emmanuel Macron busca mantener una posición equilibrada ante el bloque de américa del sur.

Francia volvió a marcar su posición frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, advirtió este domingo que “Francia no firmará un acuerdo que a la larga condenaría a sus agricultores”, en declaraciones al semanario Journal du Dimanche (JDD).

Genevard reafirmó así las “líneas rojas” del gobierno francés, que incluyen la exigencia de una cláusula de salvaguarda agrícola, medidas para impedir el ingreso de productos que no cumplan con las normas sanitarias y medioambientales europeas, y un refuerzo de los controles sanitarios en frontera.

“Queremos apoyar a nuestros agricultores, no ponerlos en desventaja frente a competidores que no respetan los mismos estándares ambientales o laborales”, subrayó la ministra.

Macron busca un equilibrio diplomático

A pesar de las advertencias de su ministra, el presidente Emmanuel Macron mantiene un tono más conciliador.

Durante su reciente visita a Brasil, el mandatario francés se mostró “bastante positivo” respecto de la posibilidad de avanzar con el acuerdo UE-Mercosur, aunque insistió en que se mantendrá “vigilante” para proteger los intereses franceses.

“Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, dijo a periodistas en la cumbre previa a la COP30 en Belém, Brasil.

Las declaraciones del presidente generaron una ola de críticas internas. Representantes de la oposición de izquierda, derecha y ultraderecha coincidieron en que el acuerdo “amenaza a la agricultura francesa”, acusando a Macron de “dar un giro escandaloso” en su postura histórica de rechazo.

Qué implica el acuerdo para el Mercosur y la Argentina

El acuerdo UE-Mercosur, firmado a fines de 2024 y adoptado por la Comisión Europea en septiembre de 2025, aún requiere la ratificación de los 27 Estados miembros para entrar en vigor.

Francia es, hoy, el principal obstáculo dentro del bloque.

Para los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— el tratado representa una oportunidad clave para diversificar exportaciones y acceder a un mercado de más de 450 millones de consumidores.

En el caso argentino, el sector más beneficiado sería el agroindustrial, con potencial de crecimiento en carne bovina, granos, vinos y productos alimentarios con alto valor agregado.

Sin embargo, la exigencia europea de normas ambientales, de bienestar animal y trazabilidad podría elevar los costos de cumplimiento.

En ese sentido, la resistencia francesa marca el pulso político de una negociación que combina comercio, soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Un calendario incierto

Bruselas aspira a obtener el aval de los Estados europeos antes de fin de año, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva conserva la presidencia pro témpore del Mercosur.

Pero la falta de consenso en la UE —y la férrea oposición de Francia— podrían retrasar la entrada en vigor del pacto o incluso forzar la redacción de protocolos adicionales con condiciones más estrictas para el comercio agrícola.

Los números fuertes del acuerdo UE-Mercosur