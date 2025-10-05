El terrorismo de Hamas no justifica la destrucción sistemática de Gaza

El lector Osvaldo Oscar Albano, de habitual presencia en el Correo como autor de cartas, se refiere en su envío publicado hoy a lo que califica como acciones antisemitas detectadas en redes sociales y también en medios de comunicación confiables al tratar la situación en la Franja de Gaza. El brutal, sangriento, imperdonable ataque terrorista que Hamas consumó el 7 de octubre de 2023 derivó en una ofensiva del gobierno de Israel actualmente en desarrollo y crecimiento, con sus consecuencias de muerte y destrucción cuestionadas por gobiernos, instituciones plurinacionales, entidades humanitarias y un creciente número de intelectuales en todo el mundo.

Escribo estas líneas horas antes de la primera estrella con la que comienza el Día del Perdón, Iom Kipur. El Antiguo Testamento recuerda que el origen de esta jornada se ubica en la larga marcha del pueblo judío tras su salida de Egipto, el ascenso de Moisés al monte Sinaí, la entrega divina de las Tablas de la Ley, la adoración del pueblo que esperaba su descenso a un becerro de oro, el pedido de perdón de Moisés al dios del pueblo de Israel y las consecuencias de ese perdón concedido. Según el rabino Tzvi Grunblatt, la celebración se refiere “al perdón que regala Dios cuando la persona se corrige y se mejora”.

La aclaración es válida hoy para ensayar una respuesta al lector Albano. Este ombudsman está seguro de que una cosa es el antisemitismo expresado históricamente en distintos momentos y territorios y otra la reacción frente a la política que desarrolla el actual jefe del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, contra la población no terrorista de Gaza, contra el pueblo palestino en general y contra toda iniciativa que tienda a poner fin a un conflicto que lleva ya mucho tiempo.

La oposición pública a la actual política de Israel en la materia no niega la necesidad de que Hamas y sus aliados hagan un alto en sus acciones terroristas, devuelvan los rehenes que mantienen cautivos desde la masacre de octubre de 2023 y se abran a un diálogo de paz. Solo reclama que Israel ponga fin a su plan bélico en Gaza y acepte la ayuda humanitaria para una población civil que sufre.

No implica olvidar aquel 7 de octubre, cuando decenas de hombres armados de Hamas irrumpieron en ciudades y bases militares israelíes cercanas a la frontera con Gaza y abrieron fuego contra la población en sus casas, en las calles y en un festival de música. Los atacantes mataron a tiros a ancianos, mujeres y niños pequeños, según los sobrevivientes; otras personas fueron quemadas después de que los atacantes prendieran fuego a sus casas. Más de 1.200 personas murieron, centenares quedaron heridas y decenas fueron violadas, secuestradas y llevadas a Gaza por los atacantes.

En agosto de 2023, dos meses antes, más de 1.500 intelecuales y figuras públicas en Israel y Estados Unidos firmaron una carta abierta contra la política del gobierno de Israel contra los palestinos en sus territorios ocupados. La mayoría de los firmantes son judíos, entre ellos Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y Genocidio de la Universidad de Brown; Lion Sternfeld, profesor de Historia y Estudios Judíos de la Uiversidad de Pensilvania (redactores del documento); el historiador y docente en la Universidad Ben Gurion, Benny Morris; Peter Beinart; Nancy Hollander; Osvald Glijov, compositor argentino, y otros numerosas intelectuales, artistas y catedráticos. Unidos por el colectivo Judíos por la Juticia, los firmantes señalan: “Sin igualdad de derechos para todos, ya sea en un Estado, dos Estados o algún otro marco político, siempre existe el peligro de una dictadura. No puede haber democracia para los judíos en Israel mientras los palestinos vivan bajo un régimen de apartheid, como lo han descripto los expertos legales israelíes”.

Este ombudsman apoya y reconoce el derecho de los israelíes a defender sus fronteras y a rechazar roda acción terrorista contra su pueblo, pero al mismo tiempo reconoce y apoya el derecho de los palestinos a defender sus territorios y a rechazar toda acción bélica planificada y ejecutada hoy por el gobierno de Israel.