Estados Unidos refuerza su presencia militar en Ecuador con el envío de aviones y equipamiento a la base de Manta

Estados Unidos inició un nuevo despliegue militar en Ecuador con la llegada de aviones y equipamiento a la ciudad portuaria de Manta, donde operará personal de la Fuerza Aérea norteamericana en coordinación con las autoridades locales. Según informaron fuentes oficiales, se trata de una misión de carácter temporal enfocada en el combate al narcotráfico.

La embajada estadounidense en Quito confirmó a través de redes sociales el arribo de efectivos militares para realizar tareas conjuntas con la Fuerza Aérea ecuatoriana, aunque evitó detallar cuántos soldados participan del operativo y cuánto tiempo permanecerán en el país. El objetivo central, señalaron, es reforzar la recolección de inteligencia y mejorar las capacidades operativas frente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

El despliegue se produce en un contexto regional marcado por un endurecimiento de las acciones de Washington contra el narcotráfico, que incluye operativos en el Caribe y el Pacífico orientados a interceptar embarcaciones utilizadas para el transporte de estupefacientes. Desde septiembre, estas operaciones dejaron decenas de muertos, según reportes oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó que en los últimos días arribaron aeronaves estadounidenses con material militar, sin precisar fechas ni características del equipamiento trasladado. Desde el gobierno ecuatoriano remarcaron que no se trata de la instalación de una base extranjera permanente, una posibilidad que fue rechazada por la ciudadanía en un referendo realizado en noviembre pasado.

Manta ya fue sede de una base militar de Estados Unidos entre fines de los años noventa y 2009. Ubicada en el suroeste del país, es uno de los principales puertos pesqueros y comerciales de Ecuador y un punto estratégico para el control de las rutas del narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa, considerado un aliado clave de Washington, impulsa una estrategia de seguridad apoyada en la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado. En ese marco, Ecuador y Estados Unidos mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar.

Ecuador ocupa una posición geográfica clave entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca del 70% de la droga que sale del país tiene como destino principal Estados Unidos. Con el respaldo de la Marina estadounidense en el Pacífico, las fuerzas ecuatorianas lograron incautar más de 200 toneladas de estupefacientes en lo que va del año.

