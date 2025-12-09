Nuevas tensiones: fuerte disputa entre EE.UU. y México por el suministro de agua

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 5% a las importaciones procedentes de México si el país no libera el agua que, según su administración, debe fluir en virtud de un tratado, lo que agrava la disputa con uno de sus principales socios comerciales.

“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si no se libera esta agua, DE INMEDIATO”, publicó Trump el lunes en las redes sociales. “Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA”.

“Estados Unidos necesita que México libere 200.000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, añadió, fijando un plazo para que el país cumpla.

Problemas para los agricultores del sur de Texas

El problema son las tensiones sobre el suministro de agua para los agricultores del sur de Texas, ya que la administración Trump busca aumentar la presión sobre las autoridades mexicanas por sus obligaciones en virtud de un tratado de 1944. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el mes pasado que funcionarios de ambos países se reunieron para discutir las medidas que México podría tomar para “reducir el déficit en el suministro de agua y garantizar el cumplimiento”.

La administración afirma que México tiene un déficit de 865.000 acres-pies con respecto a los requisitos de suministro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes a los periodistas que funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunirán virtualmente a las 3 de la tarde, hora de Washington, para discutir la disputa sobre el agua.

México ha cumplido con el tratado existente, añadió el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señalando que “una sequía extraordinaria” ha afectado al suministro de agua a su vecino del norte.

Un día antes, Trump insistió en que la disputa estaba perjudicando a las comunidades de Texas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, horas después de que su administración anunciara una ayuda de US$12.000 millones para impulsar a los agricultores atrapados en el fuego cruzado del régimen arancelario del presidente.

“Por ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, dijo Trump.

El presidente estadounidense ya ha impuesto aranceles a las importaciones mexicanas a EE.UU. que no están cubiertas por el pacto comercial USMCA negociado en su primer mandato, aranceles que, según él, tienen por objeto presionar al país para que tome medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo.

Las autoridades mexicanas han buscado un acuerdo con Trump para reducir esos impuestos a la importación, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió con él la semana pasada en el sorteo de la Copa del Mundo en Washington para presionar personalmente a favor de un acuerdo.