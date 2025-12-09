Donald Trump, sobre el triunfo de Javier Milei en las legislativas: "Yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una extensa entrevista en la cual, entre diversas declaraciones, sostuvo que su apoyo al mandatario argentino Javier Milei fue clave para que La Libertad Avanza (LLA) ganara las últimas elecciones legislativas en el país.

"Milei, en Argentina, estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante", aseguró durante una entrevista con el medio POLITICO el mandatario estadounidense, quien resaltó que apoyó a distintos líderes del mundo en las elecciones de sus países.

Las declaraciones de Trump surgieron ante la pregunta sobre si "consideraría involucrarse" en las elecciones de otros países "para poner líderes que crea que son más adecuados", haciendo foco particularmente en la situación en Europa, cuestionando a las autoridades por su política migratoria.

"He apoyado a Viktor Orbán", recordó luego, en diálogo con la periodista Dasha Burns, sobre su apoyo al primer ministro de Hungría, quien le solicitó un escudo financiero por un valor de hasta 20 mil millones de dólares, aunque este aún no fue confirmado.

Sobre el trabajo del funcionario húngaro, destacó: "Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía".

Los caprichos de Milei que complican la relación con Donald Trump

El caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue otro de los utilizados por el mandatario estadounidense para ejemplificar su postura. "Es amigo mío. Siempre que tienen un problema con Erdogan, me piden que los llame porque no pueden hablar con él. Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien", agregó.

"Creo que, de hecho, ya sabes, ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Pero les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono con él. (..) Es muy diferente a muchos otros líderes", concluyó sobre su vínculo con el presidente turco.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente estadounidense también habló sobre la tensión actual entre él y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y acusó a este último y su país de enviar "mucha gente y mucha droga". No obstante, no habló de la estrategia militar desplegada en el Cariba ni en futuros ataques al país latinoamericano.

"Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, capos, a instituciones psiquiátricas...Los envió a nuestro país, donde tuvimos un presidente muy estúpido", cuestionó en referencia a su predecesor, Joe Biden.

Estados Unidos intensifica la presión sobre Venezuela tras la muerte en prisión de un gobernador de la oposición a Maduro

Trump sostuvo que Maduro "envió a mucha gente y envió mucha droga" a Estados Unidos y aseguró que los días del presidente venezolano "están contados".

"Uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Fueron maravillosos conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble", concluyó.

