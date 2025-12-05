Peter Lamelas: "Trump me dijo que venga a ayudar a Milei, no voy a ser un embajador neutral"

El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, fue agasajado con un brindis por la AmCham, la Cámara de Comercio norteamericana, este jueves de elevadas temperaturas en Buenos Aires. En su discurso, el diplomático remarcó que fue enviado por Donald Trump con la tarea de “ayudar a Javier Milei”, aunque aclaró que "no está para meterse en la política local", razón por la que recibió cuestionamientos de la oposición en otra oportunidad.

En un breve discurso, pronunciado en partes en inglés y en castellano, Lamelas subrayó la voluntad de EE.UU. de apoyar la gestión libertaria a pesar de que “a veces los embajadores tienen que ser neutrales”. Además, buscó bajar la ansiedad en torno al acuerdo bilateral entre los dos países y respondió que “viene pronto”, que hay que "esperar para las cosas buenas”.

En el evento del que participó PERFIL, el Gobierno mostró un fuerte respaldo al nuevo emisario del Norte con la participación de los principales funcionarios de la gestión. Estuvieron los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo. Además participaron empresarios y algunos opositores, como Martín Tetaz.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El embajador Peter Lamelas en el momento del brindis

Manuel Adorni y Pablo Quirno en el brindis de Peter Lamelas

“President Trump called me… And he asked me to help his friend, his amigo Javier Milei”, expresó en espanglish y, a continuación, aclaró: “Él no me dijo que venga aquí a ayudar a cualquier Gobierno o a cualquier partido. Él me dijo directamente y francamente que venga aquí, a este país, a ayudar a su amigo Javier Milei”.

“Yo sé que, a veces, los embajadores tienen que ser neutrales y no es importante quién esté en el Gobierno pero, claramente, yo no tengo que hacer eso”, explicó, sin dejar lugar a dudas sobre su rol en Argentina.

El asesor presidencial Santiago Caputo en el brindis de la Amcham

Más adelante, sin embargo, pareciera haber advertido el alcance de lo dicho y reparó: “No estoy para meterme con la política local. No, eso no es mi problema, eso no es cuestión mía, eso es cuestión de ustedes”. “Tenemos que apoyar este Gobierno, tenemos que apoyar verdaderamente las compañías que están aquí en el cuarto con nosotros, las industrias que están aquí. Eso es lo más importante”, aseguró, en un intento de rectificación discursiva.

El ministro Luis Caputo en el brindis de Peter Lamelas

Martín Tetaz en el brindis de Peter Lamelas

Lamelas, sobre el acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina

En cuanto al acuerdo bilateral entre EE.UU y Argentina anunciado en noviembre, Lamelas aseguró que está encaminado y que pronto va a cerrarse. “Tenemos lo que se llama el Framework Agreement on Reciprocal Trade and Investment (el acuerdo marco del tratado recíproco de comercio e inversión)”, afirmó Lamelas y, haciéndose eco de las preguntas en los medios de comunicación sobre cuándo se concretaría el tratado respondió: “¿Cuándo viene?” Te voy a decir: viene pronto. A veces tienes que esperar para las cosas buenas”, resolvió.

LM/ML