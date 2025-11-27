Delegada de Whirpool: “La empresa nos avisó ayer en el desayuno que nos quedábamos sin trabajo”

La firma con 35 años en el país, Whirlpool Argentina, anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas ubicada en el Parque Industrial de Fátima, luego de tres años de operaciones desde su inauguración en 2022. Así lo informó la delegada Ayelén Monzón en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “La empresa nos avisó en el desayuno que nos quedábamos sin trabajo”, aduciendo problemas de falta de competitividad para exportar.

La delegada gremial de Whirlpool en Argentina, Ayelén Monzón, representa a los trabajadores de la planta como vocera de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y sus familias. A través de sus declaraciones públicas, visibilizó la difícil situación de los empleados despedidos y denunció el grave impacto social y laboral que generan los ceses.

Esto fue baldazo de agua fría que dejó a todos sorprendidos y consternados, al enterarnos de la noticia inesperada del cierre sorpresivo de su planta de producción de lavarropas en el Parque Industrial de Fátima, Pilar.

Si, resulta doloroso ver cómo 220 compañeros, 210 para ser exactos, quedan sin trabajo. La fábrica convocó a todos durante el desayuno y comunicó que cerraba la planta, dejando a todo el personal desempleado en el momento.

Ahora, nosotros pertenecemos al sindicato, que brindó un fuerte respaldo a los compañeros en las negociaciones con la empresa. Hace dos semanas, las charlas giraban en torno a un bono productivo y adelantar las vacaciones para proteger los puestos; sin embargo, ayer nos encontramos con un escenario totalmente distinto, marcado por el cierre definitivo.

Esto es una fábrica muy moderna, porque tiene apenas tres años, o un poquito menos incluso, se veían hasta robots avanzados y automatizados. Se creó y se recreó porque era una marca de muchos años reconocida.

Si, la planta es muy moderna, tiene apenas tres años, incluso con robots, y se recreó bajo una marca de larga trayectoria. Inicialmente, Whirlpool operaba en La Tablada con 30 trabajadores y luego invirtió en el Parque Fátima de Pilar, con el objetivo de generar más de 500 empleos. En 2023 llegaron a operar dos turnos, aunque al asumir el gobierno cerraron el turno tarde, trabajando con muy poco personal capacitado y disponible en la franja vespertina.

Ese año, la plantilla se redujo a la mitad, y ahora el cierre afecta a una fábrica nueva, tecnológica y con numerosos puestos de trabajo estables, que representaba la fuente de ingresos de muchas familias. Personalmente, también formaba parte de la empresa y me encuentro en la misma situación que mis compañeros.

Lamentablemente, la política actual jamás puso sobre la mesa a los trabajadores y no lo hará, y esto seguirá ocurriendo. Hoy es Whirlpool, ayer fue otra empresa, y esta política va a arrasar con toda la industria nacional.

