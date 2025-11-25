Arranca un tiempo distinto en River Plate, luego de cerrar el año con agónica derrota y eliminación en Avellaneda. Marcelo Gallardo aseguró que los cambios comenzarán hoy mismo, sin más precisiones.

Se presume una depuración de plantel, quizás menor a la esperada, con los “Héroes de Madrid” en el foco, y la necesidad de afinar la puntería a la hora de las incorporaciones. No es sencillo rearmar un equipo, y River deberá hacerlo.

Gallardo puso condiciones para su continuidad y fue tajante con el 2025 de River: "Ha sido un pésimo trimestre en un año malo"

La gran espalda y el pasado glorioso de Marcelo Gallardo le permite hacer una autocrítica por fuera de la media. No se puede ganar todo el tiempo, pero hay maneras y maneras de perder, lo que expone aún más el trimestre que el propio entrenador calificó como “pésimo”.

Con diez derrotas en los últimos trece partidos, River despide un año olvidable y siembra algunos interrogantes de cara a lo que viene. Sin Copa Libertadores, por ahora, Marcelo Gallardo deberá torcer el rumbo con bastante menos margen.