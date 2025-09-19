viernes 19 de septiembre de 2025
Con Román Iucht y equipo

Cueste lo que Cueste, el primer streaming de Perfil.com

Cueste lo que Cueste dará inicio al streaming de Perfil.com el próximo 22 de septiembre. Román Iucht presenta un ciclo deportivo para empezar la mañana con información, análisis y buena onda.

​Perfil.com activa su primer programa de streaming en YouTube con un ciclo deportivo diario conducido por Román Iucht junto al doctor Juan Manuel Herbella, los periodistas Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta.

Desde el 22 de septiembre, de 8:45 a 9.30, en Cueste lo que Cueste, tendrás información deportiva, opinión y análisis para disfrutar y no pelear. Además, hablaremos de medicina y salud en el deporte, y de otras áreas como tecnología, IA, y redes sociales.

El reconocido periodista Román Iucht encabeza un equipo de profesionales que observarán la actualidad deportiva con sensatez y reflexión, siguiendo los principales acontecimientos en el ámbito local e internacional.

Con una mesa en la que confluyen “boomers” y “zetas”, Cueste lo que Cueste te cambiará el humor de tus mañanas a través de sus emisiones multiplataforma por YouTube, Perfil.com, Radio Perfil y Bravo TV.

