Cueste lo que Cueste, el primer streaming de Perfil.com

​Perfil.com activa su primer programa de streaming en YouTube con un ciclo deportivo diario conducido por Román Iucht junto al doctor Juan Manuel Herbella, los periodistas Marcelo Mármol de Moura y Lucas Buceta.

Desde el 22 de septiembre, de 8:45 a 9.30, en Cueste lo que Cueste, tendrás información deportiva, opinión y análisis para disfrutar y no pelear. Además, hablaremos de medicina y salud en el deporte, y de otras áreas como tecnología, IA, y redes sociales.

Cueste lo que cueste, con Román Iucht

El reconocido periodista Román Iucht encabeza un equipo de profesionales que observarán la actualidad deportiva con sensatez y reflexión, siguiendo los principales acontecimientos en el ámbito local e internacional.

Con una mesa en la que confluyen “boomers” y “zetas”, Cueste lo que Cueste te cambiará el humor de tus mañanas a través de sus emisiones multiplataforma por YouTube, Perfil.com, Radio Perfil y Bravo TV.