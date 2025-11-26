De forma sorpresiva la firma Whirlpool Argentina acaba de anunciar el cese de operaciones de su planta en Pilar. Alegan problemas de falta de competitividad para exportar y una férrea competencia de productos importados. Hay 220 trabajadores desvinculados. La planta se había inaugurado en 2022 con el objetivo de producir lavarropas.

En un comunicado oficial, la marca anunció que más allá del cierre planea continuar en el país, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes consultadas por PERFIL.

Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

