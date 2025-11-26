miércoles 26 de noviembre de 2025
ECONOMIA
NEGOCIOS EN CRISIS

Tras sólo tres años de producción, Whirlpool cerró su planta de Pilar: Qué pasa con los 220 trabajadores afectados

Whirlpool Argentina anunció oficialmente el cese de la actividad de su Planta en zona norte del GBA. "La empresa ha decidido discontinuar de manera definitiva la actividad productiva de la Planta de lavarropas ubicada en el parque industrial de Fátima, en el municipio de Pilar".

Fábrica Whirpool Pilar 26112025
Fábrica Whirpool Pilar cerro. | Captura Web-View Street

De forma sorpresiva la firma Whirlpool Argentina acaba de anunciar el cese de operaciones de su planta en Pilar. Alegan problemas de falta de competitividad para exportar y una férrea competencia de productos importados. Hay 220 trabajadores desvinculados. La planta se había inaugurado en 2022 con el objetivo de producir lavarropas.

En un comunicado oficial, la marca anunció que más allá del cierre planea continuar en el país, como hace 35 años, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 personas, dijeron las fuentes consultadas por PERFIL.

Según explicaron, la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, explicaron las fuentes.

En desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota