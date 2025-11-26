El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) inauguró este martes su séptima edición con una ceremonia en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná. Fue el inicio de una programación que se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre, con proyecciones, charlas, talleres, música en vivo y actividades especiales -todas con entrada libre y gratuita-, y en la que se entregaron dos premios a la trayectoria, uno de ellos a la cineasta Celina Murga.

La apertura mostró la dimensión cultural e institucional que el evento ha alcanzado en la provincia desde su inicio, con un crecimiento sostenido en el tiempo a pesar de un contexto económico “frágil y estrecho”, según señaló el ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso. “En un clima político tan contrapuesto en el país, me encanta que podamos abrazar el cine, ponernos de acuerdo y construir cultura del encuentro”, destacó al agradecer el apoyo del gobernador Rogelio Frigerio.

FICER 2025: "El Mensaje", de Iván Fund, encabeza la programación de un festival que amplia secciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, el funcionario enumeró un entramado del que el evento forma parte dentro del trabajo cultural que realiza la provincia: la labor del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), la reciente inauguración de la Cinemateca provincial, la ley de fomento audiovisual reglamentada y el desarrollo del cine itinerante -que lleva funciones y recolecta material fílmico en distintos puntos del territorio-.

"La provincia no solo tiene el FICER, sino que también cuenta con la voluntad y vocación política de acompañar con líneas de crédito a muchos productores y cineastas que quieran producir e invertir en nuestra provincia y compartir su arte", agregó Troncoso al expresar que esta industria es trabajo, generación de empleo, contenido, consumo y dinero, por lo que el festival "impulsa la economía de la región de manera significativa".

Asimismo, la idea del festival como símbolo identitario entrerriano también fue destacada por el director artístico del FICER, Eduardo Crespo, que remarcó el vínculo cada vez más firme con la comunidad: “Viene creciendo de manera tangible; el público lo hizo propio y lo va a defender”.

La directora Celina Murga junto al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso.

Parte de ese crecimiento se observa en la cantidad de días y películas que se sumó al evento, además de la asistencia en las salas. "Estamos muy contentos por eso; el FICER se ha convertido en un festival muy querido por cineastas y por el público de Entre Ríos y de otras provincias", sumó.

En esa línea, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, definió al festival como “un punto de encuentro” donde confluyen actores públicos, privados e independientes, y donde la creatividad regional convive con películas nacionales e internacionales. Este año, hay dos competencias oficiales (Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos), premios del Forum —que convoca proyectos en desarrollo de toda la región— y una grilla que abarca cine argentino, internacional y de la provincia.

Durante la gala, también estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el titular de ATER, Jesús Korell; y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; entre otras autoridades.

Reconocimientos a la trayectoria y la película inicial

En la ceremonia inaugural también se entregaron dos premios "Tilda Thamar" a la Trayectoria. El primero fue para la cineasta paranaense Celina Murga, autora de película como Ana y Los Otros, Una Semana Solos y El Aroma Del Pasto Recién Cortado, que también ha dirigido las primeras ediciones del FICER y que este año integra el jurado del Forum.

"Quiero agradecer al festival y no puedo dejar de recordar la filmación de Ana y Los Otros, entre diciembre de 2001 y enero de 2002. En ese momento tan crítico esa película fue posible gracias a pequeñas voluntades, entre las que estuvo la Municipalidad y la Provincia, pero eran hechos absolutamente aislados. Ahora, 23 años después, estamos con una 7º edición del festival, una ley de fomento y más allá de la coyuntura terrible que atraviesa el país, en el cine y la cultura, esto es algo para celebrar", manifestó la realizadora.

Iván Fund, director de "El Mensaje", la película que abrió la 7º edición del FICER.

El segundo premio a la trayectoria lo recibió Fabián Muteverría, quien en su extensa labor en el IAAER ha difundido películas a lo largo de toda la provincia con el Cine-móvil, despertando el interés de distintas generaciones. "Sin equipo las cosas no funcionan, este reconocimiento es al trabajo de todos. La ruralidad de muchos lugares era una cosa que desconocía y que valoro mucho", sostuvo al recibir el galardón.

La programación fe la edición 2025 del FICER abrió oficialmente con El mensaje, de Iván Fund, laureada recientemente con el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La película del director nacido en San Cristóbal (Santa Fe) y criado en Crespo (Entre Ríos) funcionó como sinónimo de un festival que mira hacia afuera pero sin perder el anclaje territorial, que lo distingue.

Sobre la 7º edición del FICER

La programación de este año abarca las dos secciones competitivas junto con secciones ya instaladas como la Sección Internacional, Cine Entrerriano y Cine Infantil; además del Foco Ignacio Agüero, dedicado este año al documentalista chileno, quien dará una masterclass el sábado 29 por la mañana.

En Paraná, los espacios de proyección y actividades especiales serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); La Vieja Usina, la Sala Noble del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); el Cine Círculo y Cine Las Tipas. Se recomienda ir minutos antes a cada función para retirar los tickets sin cargo.

También habrá más de 20 subsedes en otras localidades de la provincia. Para más información acerca de las películas, horarios y puntios de proyección: https://ficer.com.ar/.

FP/ff