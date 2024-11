Falta de financiamiento en el cine argentino: “En el Incaa no se dan créditos desde el año 2016”

El cine argentino no se encuentra pasando un buen momento, sobre todo por los distintos vaivenes que hay en el Incaa tras la llegada del Gobierno de Javier Milei, el cual no recibe financiamiento desde el año 2016 y a eso se le suma que desde el año 2015 no se publicitan las películas argentinas en los distintos espacios que posee el Estado. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el trabajador audiovisual del Incaa, Nicolás Vetromile.

“Los adelantos de subsidios no se dieron de casualidad o se dieron porque había que mantener una cinematografía militante, sino porque en el Incaa no se dan créditos desde el año 2016”, comentó Nicolás Vetromile. “Lo que hacían los productores era presentar sus proyectos y, en base a que un comité les brindaba la posibilidad de tener interés sobre ese proyecto, salían a buscar financiamiento afuera”, agregó.

Desde 2016 que no se ofrecen créditos al Incaa

Posteriormente, Vetromile planteó: “No había financiamiento previo a través de créditos desde el 2016 a la fecha, entonces, por eso se solicitaban los adelantos de subsidios”. Luego, manifestó que, “desde el año 2015 se dejó de publicitar, en los medios públicos que el Gobierno tiene, las películas argentinas que se estrenaban, entonces, si no publicitamos las películas argentinas que se estrenan quién va a tomar la decisión de ir a verlas”.

Sobre la misma línea, el entrevistado sostuvo que, “sí se publicitaban películas del extranjero, sí se pasaban los trailers de películas del extranjero, entonces, eso hace difícil poder pensar de que los espectadores se encuentren con las películas”.

Invasión cultural desde el exterior

Por otro lado, el trabajador audiovisual señaló: “En los canales que le pertenecen al Estado no se publicita lo que financia el propio Estado, entonces, es muy difícil hacer posible que esos espectadores se encuentren con su cinematografía”. A su vez, remarcó que, “la invasión cultural que viene desde el exterior, a la hora de traer sus productos, no es una invasión que nos permite tener un nivel de proteccionismo que nos permite mostrar nuestro cine”.

Para finalizar, Vetromile expresó: “Los datos de los espectadores son muy extraños, hay películas que tienen muchísimos más espectadores de los que realmente figuran, los datos suelen ser erróneos y se habla de que ha bajado la cantidad de espectadores para ver cine argentino pero en realidad ha bajado la cantidad de espectadores para ver cine”.