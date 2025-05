Juan Gabriel Tokatlian: “Estamos en un orden internacional no hegemónico”

En la primera edición de Efecto Mariposa, el sociólogo, Juan Gabriel Tokatlian, reflexionó sobre el estado actual del sistema internacional y el papel de Argentina, también sostuvo que el mundo atraviesa una etapa de transformación profunda, marcada por la fragmentación del poder global y la ausencia de liderazgos unívocos.

El nuevo orden mundial: hegemonías fragmentadas

Para Juan Gabriel Tokatlian, no asistimos al final del orden liberal internacional, sino a su mutación. “La transformación no es el final del orden liberal internacional que sigue mancomunando a un conjunto de actores en Occidente”, explicó. El problema es que ya no existe una hegemonía clara.

“Estamos en un orden internacional no hegemónico”, afirmó. Ni Estados Unidos tiene hoy la disposición, la voluntad y la capacidad de una hegemonía plena extendida geográficamente, tampoco China dispone de la capacidad, ni tiene la voluntad o quiere asumir la responsabilidad de tal hegemonía plena.

En su lugar, sostuvo, “estamos con hegemonías fragmentadas, parciales, localizadas, temáticas. Esto nos abre un escenario muchísimo más complejo”.

Argentina no cuenta con ningún modelo ciudadano y ahí aparece el Mercosur

Ante este contexto internacional cambiante, Tokatlian advirtió sobre la falta de un horizonte claro en la política exterior argentina: “Es que no tenemos ningún modelo argentino-ciudadano, ninguno. ¿Cuál es el modelo? ¿A dónde nos miramos? ¿Cuál es el espejo? ¿Qué queremos imitar? ¿Qué queremos rediseñar? ¿Qué podemos empujar?”.

En ese vacío de dirección, el Mercosur adquiere una importancia renovada. “Y en ese lugar entonces entra el Mercosur, ¿no? Y eso adquiere, creo yo, una dimensión muy importante”, destacó. Sin embargo, alertó que esa importancia se diluye si queda supeditada a los vaivenes gubernamentales.

La necesidad de diplomacia ciudadana

El sociólogo propuso fortalecer lo que denomina diplomacia ciudadana. “Muchas veces yo insisto en que necesitamos más diplomacia ciudadana, de los actores sociales, de los investigadores, de los empresarios, de los políticos, de los jóvenes, de las mujeres, de las ONGs, involucradas, mucho más, mucho más”, afirmó.

Luego, manifestó que solo con una red amplia de participación se podrá sostener una relación sólida con socios clave como Brasil: “Si eso no tiene densidad, esta relación con Brasil va a debilitarse cada día más”.

El uso político de las Malvinas

El entrevistado también se refirió críticamente al uso político del conflicto de Malvinas por parte de Javier Milei. “La forma en que inicia el discurso el Presidente, otra vez invocando a la casta y la división entre los argentinos en un discurso de Malvinas, es de un nivel de incomprensión”, cuestionó.

Sobre la misma línea, remarcó: “Eso toma mucho tiempo en la historia de la humanidad, pero lo puso en términos de grieta. Puso Malvinas como una grieta. Esto no lo había hecho ningún presidente de la democracia”.