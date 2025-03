Iván Fund, el argentino que ganó en el Festival de Berlín con su tercer film

En el equipo liderado por Iván Fund, director de El mensaje, se resalta el talento y se habla de complicidad. La película fue galardonada con el Oso de Plata –que es también el Gran Premio del Jurado– en el reciente Festival de Berlín. Un reconocimiento muy importante, que habla de la presencia constante del cine argentino en los festivales internacionales, pese a la crisis que le toca atravesar en estos tiempos. Una generada, sobre todo, por la voluntad de retroceder la situación al tiempo anterior a la ley del cine, sancionada en 1994 y así desfinanciar el apoyo regulado por el Incaa. PERFIL habló con Iván Fund, el director de El mensaje, con el coguionista Martín Castagnet y con Laura Tablón, encargada de la producción ejecutiva de la película, que a su vez fue producida por Rita Cine e Insomnia Films, las mismas que produjeron las últimas películas del director, Vendrán lluvias suaves y Piedra noche.

—¿Cómo surgió el proyecto de ‘El mensaje’?

FUND: Sabemos cómo termina la escritura o producción de una película, pero rara vez sabemos cómo empieza. Sí tenía algunas imágenes que podemos entender como origen. Por un lado, esa fantasía recurrente de las infancias de todos de poder comunicarse con otros seres. Y los niños son parte del mundo. Por otro lado, me gustaba la imagen de un personaje con un don especial o mágico, pero en medio de un contexto en el cual ese don o ese talento le alcanzaba simplemente para llegar a fin de mes, para ganar unas monedas y ganarse la vida. Algo de ese cruce de lo trascendental con lo mundano o pedestre que me daba mucha curiosidad.

—Buena herramienta la ficción para abordar esas imágenes.

F.: Sí, porque la ficción no es el contrario de la realidad, sino una herramienta para admirarla y expandirla y entenderla en su complejidad. Desde esa idea formal, quería un ancla concreta en la realidad argentina contemporánea, y por otro quería habitar el mundo del cine. Que sean personajes que tengan los matices de esa cosa más urgente de la realidad, pero también trazos más delineados y firmes como ciertos arquetipos de la historia del cine, ese imaginario con el que uno se crió. Y quería un cruce de esas dos aguas.

Al igual que en Piedra noche, estrenada en 2021 en el Festival de Venecia, Fund colaboró en el guion con el Martín Castagnet, una de las destacadas voces de la literatura argentina contemporánea. Originalmente Fund se había acercado a él para adaptar su primera novela, Los cuerpos del verano.

CASTAGNET: La primera vez que nos juntamos la conversación viró hacia el proyecto que estaba comenzando, una adaptación de un guion original escrito por Santiago Loza. Me entusiasmé tanto con sus ideas y su sensibilidad, su amor por Spielberg y por la imaginación, que ese mismo día comencé a colaborar con él en la adaptación de ese guion, que terminó transformándose en Piedra noche.

—¿Cómo fue pensar este cuento en imágenes?

C.: Amo el género fantástico, pero a diferencia del sci-fi de Piedra noche, con El mensaje no lo sentí como un factor especialmente relevante. Si bien se maneja en la ambigüedad, podría haber sido totalmente realista. No es tanto una película sobre lo sobrenatural, diría que es sobre la comunicación entre humanos y la comunión con la naturaleza.

—¿Cómo pensaron el guion?

C.: Con el cine de Iván entendí que las ideas no son mías, la película no es mía, yo soy una herramienta para intentar dar forma a la visión del director. Los escritores no estamos acostumbrados a la subordinación. En cine, el guionista no tiene la última palabra en nada, y ese proceso colaborativo me resulta un cambio gratificante.

—¿Qué fue lo que más disfrutaste de escribir?

C.: Los mensajes que comunican los animales, que concebimos con Iván a mitad de camino entre un microcuento y un haiku, y que luego adaptaban con los actores hasta su versión definitiva. Fue un proceso de destilación cuyo propósito fue lograr encapsular un concepto lo suficientemente simple como para quedar grabado a fuego, sea un animal grande o pequeño: ellos son los que tienen la voz en este mundo, más que los protagonistas humanos.

—Dicen que trabajar con niños y animales es difícil.

F.: Son preconceptos que responden a la idea de que el cine tiene que ser una máquina de control. Yo veo al cine como la posibilidad de acercarme a todo lo que el mundo tiene para proponer. En esa línea, trabajar con niños y animales es un atajo a la ficción y a todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El presente es la carne de El mensaje y niños los animales facilitan ese acceso. Las películas son la huella de una decisión, como dice Nick Cassavetes.

—Es una noción bastante propia del cine.

F.: Son formas de entender el cine y posiblemente la vida. Las cosas no tienen que entrar necesariamente en un casillero. Uno tiene que tener el grado de concentración máxima para poder saber apreciar el valor de lo que se tiene en frente. Lo importante es nunca perder de foco el corazón. Uno, más que escribir las películas, las conjura. Es una forma de trabajo que tiene una gran demanda, tanto para los actores como para el equipo técnico. Nos obliga a todos a estar pensando en la totalidad de la película todo el tiempo, pensando qué puede ser pertinente o no.

—¿Y desde la producción propiamente dicha cómo fue posible ‘El mensaje’?

TABLÓN: El proyecto participó del Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián en 2023. A fines de ese año, a raíz del cambio de gobierno, se eliminaron los apoyos a la cultura y en particular, las autoridades del Incaa quitaron los apoyos al cine. Un poco por eso y otro poco por el tipo de proyecto, decidimos encarar el rodaje, con aportes propios y de amigos. Sin apoyo del Incaa no fue fácil, pero somos un equipo ya consolidado. Como dice Iván, somos una familia, como dice Iván, y nos mueve la misma pasión por hacer cine. Lo que sucedió con El mensaje fue mágico.