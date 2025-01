José Palazzo, del Monserrat al Cosquín Rock: “Yo soy un hijo de la educación pública”

José Palazzo, el creador del Cosquín Rock, se definió como “un hijo de la educación pública”, repasó su trayectoria como productor de espectáculos, contó cómo es el proceso de recuperación de su adicción y qué desea para la vejez en una conversación con la ministra de Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero.

“Yo soy un hijo de la educación pública”

El empresario cordobés relató que comenzó a estudiar música desde niño a la vez que iba al Colegio Nacional de Monserrat.

“Yo soy un hijo de la educación pública porque estudié en el Colegio Zorrilla la primaria; en el Monserrat, la secundaria; y me recibí de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Me recibí en cinco años”, precisó Palazzo.

Trayectoria

El productor recordó que desde muy joven ya estaba casado y “tenía que trabajar” por lo que hizo “de todo”, desde emplearse en el sello discográfico Warner hasta prensa para un concejal local.

“Nosotros vivíamos en una familia de clase media y a lo mejor mi padre me podría haber ayudado más con esto del casamiento prematuro y de irme a vivir solo. Y yo creo que la opción de arreglátela solo fue una herramienta muy importante en mi vida, que yo hasta el día de hoy se lo agradezco a él”, narró en otra parte del pódcast personal “De esto sí se habla” de Liliana Montero.

Luego de repasar su paso por distintos medios de Córdoba mencionó que decidió crear su propio emprendimiento.

“Armé una pequeña productora que en vez de hacer un show, hacía 9 o 10 al año. Este año (por el 2024) mi productora va a haber hecho 260 espectáculos en un año desde estadios de fútbol en enero con la Renga que hicimos cuatro estadios en Avellaneda, dos en el Estadio Único. Hicimos estadios en toda la República Argentina”, detalló.

En la actualidad su empresa cuenta con 90 empleados. “Nunca me imaginé que íbamos a tener una compañía que funciona como una industria”, aseguró.

Proceso de recuperación

Después se refirió a su adicción y al proceso de recuperación iniciado hace un poco más de una década. “Tuve un año y medio sin beber alcohol. Eso fue hace 11 años. Cuando empecé el tratamiento de rehabilitación de las drogas. También coincidió con que mi hija también tenía un trastorno de alimentación. Entonces me parecía muy injusto que ella tuviera que entrar en una clínica para tratar su tema y que yo anduviera lo más pancho. Entonces hubo un pacto no escrito donde yo empecé lo mío y ella lo suyo”, prosiguió en su relato.

Además mencionó que en esos años salía con la actriz Andrea Rincón que lo ayudó en el tratamiento.

“Hasta el día de hoy voy todos los martes a Las Vertientes, con Gigena Parker y Rudy que me ayudaron muchísimo”, enfatizó Palazzo.

Al preguntarle Montero cuánto tiempo había estado en consumo, el empresario respondió: “De los 18 hasta los 42” años.

“Perdí muchísimos amigos míos en el camino, pero muchos amigos míos. Siete, ocho amigos míos muy queridos el consumo los llevó a suicidarse o morirse de enfermedades vinculadas con el exceso de consumo”, se lamentó.

“Yo tomaba cocaína. Debe ser, con los placeres que hay en la vida, la droga que los evita a todos. No podés dormir. No podés comer. No podés coger. No entiendo cómo tiene tanta prensa esa droga. Sin embargo, es una droga muy adictiva y si no tenés toda la suerte que tuve yo de tener una familia preocupada, preocupada realmente y que me lo hacía notar, y mi hija y mis responsabilidades. Y por otro lado mi vocación de prosperar y seguir adelante, quizá hubiera quedado, donde quedaron mis amigos que hoy no están y que no tuvieron la suerte de tener toda esa contención”, agregó Palazzo.

Anécdota

Luego evocó una anécdota sobre su tratamiento en un establecimiento médico de la capital cordobesa. “Andrea Rincón que salía conmigo me hizo una consulta acá en una clínica de Córdoba. Lo gracioso de la clínica, hasta el día de hoy lo cuento. Me hicieron entrar todo por atrás. Entonces cuando llego le digo ´che, todo el mundo sabe que me drogo, y ahora que me quiero rescatar, vos me escondés´”, dijo entre risas.

Consumo en festivales

“Lamentablemente el consumo de las drogas ha mutado más a lo que es la droga sintética. Últimamente no hemos tenido gracias a Dios, por las características que tiene nuestro festival que atender a personas por ese tipo de consumo. No estamos recibiendo un volumen que llame la atención a personas de atenciones vinculadas con drogas sintéticas, ni con otro tipos de drogas”, señaló el productor cordobés.

Aunque luego aclaró “Eso no quiere decir que no las haya. Quiere decir que a lo mejor hay en menor cantidad o a lo mejor hay otro tipo de consumo”.

Vejez

Cuando Montero le preguntó que le desearía al “José del futuro”, Palazzo fue contundente: “Yo creo que salud no la va a tener por cómo se portó en el presente. Hay una cosa que me aterra que es la claridad mental. A mí me encantaría tener buena claridad mental en la vejez porque me gusta leer, porque me gusta ver cine y me gustaría tener esa herramienta para poder hacerlo de viejo”.

Mensaje a los emprendedores

Finalmente les dejó un mensaje a los nuevos emprendedores en el negocio del espectáculo. “El fracaso es lo que más enseña. El éxito no enseña nada y pasa volando. Caerse forma parte del trabajo. Y levantarse es obligatorio en el trabajo”, sostuvo al hacer propio un pensamiento del artista británico David Bowie.