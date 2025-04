Carlos Bianco se negó a un test de alcoholemia y le sacaron el carnet de conducir

En las últimas horas del lunes trascendió que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se negó a realizarse un control de alcoholemia en la autopista Buenos Aires-La Plata, cuando conducía un auto oficial de la gobernación el domingo a la madrugada, por lo que le retuvieron la licencia.

Tras la negativa del funcionario, las autoridades viales dieron de forma automática como positivo el test de alcoholemia, por lo que retuvieron el carnet de conducir. En el territorio bonaerense rige la ley de Alcohol Cero desde diciembre de 2022.

Bianco, quien es la mano derecha del gobernador Axel Kicillof, fue detenido a la altura del kilómetro 7 del autopista, cerca del peaje de Dock Sud en el partido de Avellaneda, confirmaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

A pesar del acta de infracción elaborada contra el funcionario, Bianco negó estar alcoholizado. “Me pararon en un control el sábado. Yo no había tomado. Incluso venía de varias reuniones políticas durante la misma jornada, que fueron una locura", relató.

"Uno tiene derecho en esos casos a no hacer el control y aceptar la boleta. Y fue lo que hice. ¿La razón? Había gente filmándome en ese momento. Me gritaban 'ministro, ministro'. Le dije al agente que me hiciera el acta directamente. No me quería exponer”, completó ante La Nación.

La mano derecha de Axel Kicillof deberá afrontar una multa de aproximadamente $1.700.000

De acuerdo a las fuentes de Seguridad Vial citadas por El Editor Platense, el funcionario viajaba solo, por lo que tuvo que esperar en el peaje a que lo vayan a buscar para continuar su viaje. Sin embargo, finalmente, un funcionario de AUBASA lo trasladó hasta su domicilio.

El auto en que se conducía era un Volskwagen Vento gris, perteneciente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Justicia determinará el plazo de inhabilitación para conducir vehículos y deberá afrontar una multa de aproximadamente 1.700.000 pesos.

En relación al operativo de la ANSV en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata, se controlaron 5.530 vehículos y fueron sancionados 154 conductores, de los cuales 114 fueron por alcoholemia positiva.

Quién es Carlos Bianco

Carlos Bianco, nacido en Quilmes hace casi 49 años, es uno de los funcionarios de mayor confianza Kicillof, con él emprendió la campaña que lo catapultó a la gobernación a bordo del Renault Clio en 2019. Sin embargo, conoce al mandatario desde mucho antes, cuando fue su alumno en la Universidad de Quilmes en 1998, a sus 22 años, y estudiaba Comercio Internacional.

Axel Kicillof anunció el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses: serán el 7 de septiembre

A partir de esa experiencia universitaria, Bianco se sumó a la cátedra de Kicillof de Economía II en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA y empezó a formar parte de su equipo político-técnico.

Más tarde, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en 2013, Bianco asumió como secretario de Relaciones Económicas Internacionales en Cancillería, mientras Kicillof hacía lo mismo frente al Ministerio de Economía.

Desde la asunción de Kicillof en la provincia, Bianco lo acompaña en la gestión, primero como jefe de Gabinete de Ministros, luego como jefe de Asesores y en la actualidad como ministro de Gobierno.

LM/ML