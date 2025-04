El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó este sábado otro encuentro de su sector en el peronismo, esta vez en San Fernando, donde volvió a exigir la unidad en el peronismo y en un obvio mensaje a Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, señaló que "hay que dejar de lado las vanidades y caprichos”. Su mensaje apunta directamente a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, enfrentados por la fecha de las próximas elecciones bonaerenses y por determinar quién lidera realmente el PJ.

“Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla. La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”, comenzó diciendo el exministro de Economía.

Javier Milei

También dijo que la sociedad espera que el peronismo proponga alternativas al liberalismo, que construya una esperanza real para el electorado y que asuma sus errores del pasado para poder seguir adelante.

Massa advirtió: “Esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema. Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El exministro cerró enviándole otro mensaje, sin nombrarlos, a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, al remarcar que el país necesita personas "sin vanidades, egos ni caprichos”, que sean "capaces de ceder y acercar posiciones".

La advertencia de Teresa García a Axel Kicillof

La legisladora Teresa García declaró este viernes 4 de abril que, si en la provincia se desdoblan las elecciones de medio término, Cristina Kirchner será candidata a diputada del distrito más grande del país: “Cristina dijo con claridad que, si en la provincia se desdobla, va a ser candidata a diputada provincial. Y me parece que es toda una definición política, pero no caprichosa”.

Senadora Teresa García

En declaraciones radiales a Futurock, la legisladora remarcó que el peronismo puede terminar dividido en las próximas legislativas si Kicillof sigue con su “capricho” de desdoblar y anticipar la votación en la provincia de Buenos Aires. "Está advertido de que, si hay desdoblamiento, Cristina será candidata. Entonces, hay que reiniciar con sensatez las conversaciones para que no sea un capricho”, advirtió la exministra de Gobierno durante el primer mandato de Kicillof, entre el 2019 y el 2021.

Y cerró diciendo: “Hasta la semana que viene tiene tiempo de resolverse, porque hay que entrar en razones con el objetivo más alto, que es justamente el combate con Milei”.

Desdoblo mucho, poquito o nada: Kicillof dilata su decisión sobre la fecha de las elecciones bonaerenses

El gobernador bonaerense encabezó, este jueves 3 de abril, el cierre de un plenario de Barrios de Pie, en el Teatro Argentino de La Plata, y arrancó diciendo: “Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar una discusión después de lo que pasó”.

En referencia a las críticas que lanzó la expresidenta Cristina Kirchner en su contra, Kicillof exigió olvidar el pasado, remarcando que es un “papelón tirarse agresiones”.

Axel Kicillof en el plenario de Barrios de pie

El gobernador señaló que el Frente de Todos (FdT) “fue un gobierno sin decisión y sin autoridad. Se necesita autoridad y saber cuáles son esas decisiones. Eso también es importantísimo. No es solo la unidad de un frente electoral para ganar las elecciones. Es después la unidad de una coalición de gobierno. El gobierno también tiene que funcionar en unidad”.

El gobernador habló en estos términos pocas horas después que la legislatura bonaerense postergara, una vez más, el debate por el futuro de las PASO en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados acordó una nueva sesión para la semana próxima, donde Cristina Kirchner tratará de avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fijando elecciones concurrentes en territorio bonaerense, mientras que Kicillof intentará suspender las PASO y que la elección provincial sea en una fecha distinta a la nacional.