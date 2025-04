Juan Grabois explotó contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner: "Me tienen las pelotas llenas"

El dirigente social Juan Grabois mostró este jueves 3 de abril su enojo con los dirigentes del peronismo, Axel Kicillof y Cristina Kirchner, a quienes acusó sarcásticamente de “genios de la política” que no pueden “solucionar problemas”. "Van a chocar", les advirtió y señaló un "maniqueísmo" en el partido, que calificó de "desgastante, estúpido y dañino". También denunció que un referente kirchnerista "apretó" a un compañero de militancia de Patria Grande.

El dirigente social advirtió: “Que no se le ocurra a ningún otro compañero de La Cámpora, bajo la supuesta representación de Cristina, apretar a nadie de nuestra fuerza, porque le va a ir muy mal, muy mal le va a ir”. "Cristina, de alguna manera, avala que Facundo Tignanelli apriete a mi compañero (Federico Fagioli) y esa forma de hacer política. Entonces, si la Argentina es el país del apriete, nosotros no tenemos nada que perder porque no somos ricos, no tenemos carpetazos y toda la vida militamos con los más pobres", acusó.

Las fuertes declaraciones se dieron durante una entrevista que el referente político estaba dando por Cenital, cuando le comentaron que el diputado nacional Facundo Tignanelli, líder de La Cámpora, quería hablar con él al aire. “Yo no quiero conversar con Tinianelli. Ni al aire, ni por teléfono. Que hable con Fede Faggioli, que es el responsable político del Frente Patria Grande. Yo no voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo (Kirchner), ni con Axel (Kicillof), ni con Cristina (Kirchner)”, remarcó el excandidato en las internas presidenciales del peronismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Que hablen para la nacional con Itaí Hagman, con la provincial con Fede Faggioli y para la ciudad con Ofelia Fernández. ¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas. Porque todos estos genios de la política no pueden resolver este problema. ¿Cómo es la historia, Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Cristina, que te puso ahí, es la mala? ¿Estamos todos en pedo?”, espetó.

En otro tramo de su descargo, Grabois también se metió en la interna entre el gobernador de Buenos Aires y Cristina Kirchner por las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires: “Del mismo modo digo, que si Axel quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados de no sé dónde, esperando a que el señor se decida a firmar el decreto, que tenga las pelotas y lo firme. Porque estamos hace un mes en esta discusión, totalmente desgastante, totalmente dañina, totalmente facciosa, totalmente estúpida, mientras la gente la está pasando mal”.

"Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Que el gobernador tenga los diputados provinciales que quiere con el Movimiento Derecho al Futuro, que es aproximadamente el 66%; que La Cámpora y el Frente Renovador se queden con el 33%, y que abra el Gabinete. Porque si quiere plebiscitar la gestión, yo como padre de una niña de colegio público, le diría que la Educación pública no es la maravilla que nos cuentan y que el ministro de Seguridad que tiene (Javier Alonso) es el tipo más imbécil de la República Argentina. Entonces la gestión no es tan buena, aun siendo Axel el mejor gobernador de la historia democrática de la provincia de Buenos Aires. Ni muy muy, ni tan tan. Porque el maniqueísmo al que nos quieren llevar de que Axel es 'el bueno' y Cristina es 'la mala' es falso", estableció Grabois.

"El maniqueísmo opuesto también es falso, lo que hay acá es un nivel de irresposabilidad sobre la vida de los políticos que yo no me banco más, yo a este juego no juego más", despotricó y agregó: "Voy a hacer una amenaza a las partes: o se ponen de acuerdo rapidito en cómo se resuelve eso o nosotros vamos a poner todo el poder de fuego que tenemos en enfrentar esta forma de hacer política". "Van a chocar entre ustedes y va a emerger algo, por ahí sea Juan Grabois o Moreno o Schargrodsky", ejemplificó, utilizando al periodista de ejemplo. "Pero con esta mierda que están haciendo, van a chocar", insistió Grabois con su advertencia hacia CFK y Kicillof.

El cambio de postura de Juan Grabois sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Juan Grabois se había ofrecido el martes 1 de abril como un “conciliador” y un “componedor” de la unidad entre la titular del PJ, Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quienes se encuentran peleados por la conducción del peronismo. “Tenemos que tratar de saldar, de soldarlo. Yo quiero ser un facilitador, un conciliador, un componedor. Me gustaría desde luego ayudar a que exista unidad para enfrentar al representante del maligno en la tierra. Yo creo que voy a tener un éxito bárbaro”, expresó el dirigente social.

“Hay que establecer la mejor estrategia electoral, sindical, de diputa callejera, en todos los planos, porque nosotros tenemos que derrotar este proyecto político deshumanizante”, agregó. Esta semana, además, Grabois definió a Kicillof como “el mejor de su generación”. “Creo que bien rodeado y con un buen equipo puede ser un gran presidente”, dijo y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al que llamó “el estafador más grande de la República Argentina”.

HM/ML