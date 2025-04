Frente a la interna del peronismo, Kicillof pidió la unidad y exigió "no tachar de traidor al que no piensa igual"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le envió este jueves 3 de abril un mensaje a la interna peronista al reclamar “discutir para mejorar y no tachar al que no piensa igual de traidor”, aunque remarcó que su postura “no es contra nadie”. El dirigente encabezó el cierre de un plenario de Barrios de Pie, en el Teatro Argentino de La Plata, y arrancó diciendo: “Gobernó el antiperonismo, el macrismo, Juntos por el Cambio, que eran todos y les fue mal. Después, por mérito nuestro se le ganó la elección en unidad y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de Macri”.

El mandatario provincial aseguró que la gestión del Frente de Todos “salió mal” y explicó su postura: “Quiero tomarlo como una autocrítica. Después de esa experiencia fallida, lo que corresponde es deliberar, tener autocrítica y discutir. ¿Para pasar factura? No. Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar una discusión después de lo que pasó”.

El gobernador añadió: “Lo que no nos puede pasar es que no tengamos una respuesta y algo que, además, entusiasme e interese, genere confianza y representación. Para eso tenemos que mostrar la capacidad de dar las discusiones. No tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados, sin tachar al que no piensa igual de traidor”.

Axel Kicillof en el plenario de Barrios de pie

En referencia a las críticas que lanzó la expresidenta Cristina Kirchner en su contra, Kicillof pidió olvidar el pasado: “Tirarse agresiones y acusar es un papelón y es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Pretendo tener una discusión fraternal y compañera. Poder solucionarla y no repetir lo que pasó. Y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron”.

El gobernador remarcó que el Frente de Todos "fue un gobierno sin decisión y sin autoridad. Se necesita autoridad y saber cuáles son esas decisiones. Eso también es importantísimo. No es solo la unidad de un frente electoral para ganar las elecciones. Es después la unidad de una coalición de gobierno. El gobierno también tiene que funcionar en unidad”.

Kicillof explicó que, según su punto de vista, debe lograrse una fuerza política que “apoye las decisiones que va tomando el gobierno”: “Hay que hacerlo antes de llegar ahí. Lo peor que nos puede pasar es llegar y decir: ‘¿Y ahora qué hacemos?’”.

El gobernador se manifestó en estos términos horas después que la legislatura bonaerense postergara nuevamente el debate por el futuro de las PASO en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados acordó este miércoles 3 de abril una nueva sesión para la semana próxima, donde el kirchnerismo intentará avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fijando elecciones concurrentes en territorio bonaerense, mientras que Kicillof tratará de suspender las PASO y que la elección provincial sea en una fecha distinta a la nacional.

Un grupo de dirigentes emitió un comunicado en contra de la posición del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. El texto remarca: “Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos. La propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel”.

Y agrega: “La provincia de Buenos Aires es más que una provincia: es la más grande, la que más aporta al PBI nacional, la más industrializada. Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes”.

En ese punto, el comunicado detalla: “Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos le da fuerza a Milei; un diputado más le da fuerza al pueblo. El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional”.

El texto cierra diciendo: “Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje”.