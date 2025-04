Ex combatientes de Malvinas denunciarán al presidente Javier Milei "por traición a la Patria", luego del discurso que dio ayer el mandatario en el marco del ‘Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas’.

“Anhelamos que prefieran votarnos y ser argentinos”, expresó Milei durante el acto en la Plaza San Martín, en Retiro.

Para la Confederación de Combatientes de Malvinas, esta declaración no solo contradice la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos, sino que también ignoran el principio de resolución pacífica que el país sostiene en el ámbito del derecho internacional.

El titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Juan Carlos Parodi, fue contundente. "No corresponde preguntarles si quieren ser argentinos. No son un pueblo originario", afirmó a PERFIL, en referencia a los habitantes de las islas.

Sus palabras reforzaron la posición de la Confederación, cuyo presidente, Ramón Robles, consideró que los dichos de Milei representan una afrenta a la memoria de los caídos y a los veteranos que aún sufren las secuelas de la guerra y, por esa razón, formalizó la denuncia.

Soberanía en juego

Javier Milei afirmó que espera que los malvinenses "nos elijan con los pies", es decir, que los habitantes de las islas elijan la soberanía argentina. Esto llevó a que Ramón Cayetano Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas, presentara una denuncia penal contra él por "Violación de los Deberes de Funcionario Público", "Abuso de Autoridad" y "Traición a la Patria".

Robles expresó que las palabras de Milei "lesionan la soberanía nacional y violan la Constitución Nacional". Además, señaló que el tema debería ser debatido en el Congreso y calificó la postura del presidente como "un pacto indigno".

"Argentina ha sostenido que el principio de autodeterminación no es aplicable a Malvinas", explicó el líder de los excombatientes, citando una resolución de la ONU que establece que cualquier intento de "quebrar la unidad nacional y la integridad territorial" va en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente, Robles advirtió que las declaraciones de Milei "pueden crear un precedente que cambie el estatus jurídico de los isleños", lo que consideró "una traición a nuestra Patria".

