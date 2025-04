En Usuahia, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, excombatientes cuestionaron al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la autodeterminación de los isleños.

También lo vincvularon con las políticas de Carlos Menem, firmante de los Acuerdos de Madrid, que establecieron las relaciones bilaterales con el Reino Unido tras la guerra.

Victoria Villarruel encabezó el acto oficial por Malvinas en Tierra del Fuego

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Juan Carlos Parodi, fue uno de los más críticos. "Dijo que hay que escuchar a los habitantes de las islas para ver si quieren ser argentinos, cuando eso no corresponde. No son un pueblo originario", afirmó.

Parodi también reclamó un cambio en la estrategia diplomática y sostuvo que Argentina siempre buscó una solución pacífica, mientras que Reino Unido se negó a negociar. “Nos piden diálogo, pero hasta ahora solo hubo un monólogo porque los ingleses miran para otro lado”, expresó.

Además, recordó que en diciembre se cumplirán 60 años de la Resolución de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía, aunque no obliga a Reino Unido a devolver las islas.

El Gobierno salió a defender a Milei por el discurso de Malvinas: lo acusaron de "funcionalidad con los británicos"

La vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en el acto, llamó a iniciar un "proceso de malvinización" y exigió políticas para proteger los recursos naturales del Atlántico Sur. Denunció, también, que, tras la guerra, hubo un intento de desprestigiar a las Fuerzas Armadas con un relato tergiversado sobre el rol de los combatientes.

Por la tarde, Villarruel tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Melella en Casa de Gobierno.

Las declaraciones de Milei

Javier Milei en el acto de homenaje a los combatientes de Malvinas. Foto: Noticias Argentinas.

El acto en conmemoración de las Malvinas, encabezado por Javier Milei, se celebró en la Plaza San Martín y estuvo reservado exclusivamente para funcionarios y algunos excombatientes, en su mayoría oficiales. Varios veteranos expresaron su malestar por no haber podido asistir al evento.

Durante su discurso, Milei planteó la posibilidad de que los isleños pudieran decidir su autodeterminación y no condenó la ocupación británica de las Islas Malvinas. Aunque reafirmó el reclamo de soberanía, sorprendió al sugerir que los isleños podían "preferir ser argentinos" y votar por Argentina.

Al finalizar el acto, Milei cerró su intervención con un enérgico, lo que desató un grito colectivo de "¡Viva la Patria!" entre los presentes, a lo que el presidente respondió repitiendo esa misma frase.

MV / Gi