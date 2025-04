El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Allí dio un discurso que, con el correr de las horas, despertó polémica y sobre todo críticas respecto al reclamo de soberanía por las islas. "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros", manifestó. Entre otros cuestionamientos, le endilgaron al libertario ser funcional a la ocupación británica.

Menos de diez minutos duró el discurso que el jefe de Estado ofreció en el barrio porteño de Retiro, junto a gran parte de la plana del Gobierno. "Buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo", manifestó Milei en otro pasaje.

Las críticas no tardaron en aparecer. "En su discurso @JMilei vuelve a dar entidad a la decisión de los isleños, una forma perversa de habilitar un derecho de autodeterminación que no les corresponde y que la comunidad internacional nunca ha reconocido. "El voto más importante es el que se hace con los pies" ha dicho", expuso en redes sociales Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería. "Ningún presidente de ningún gobierno llegó a este punto de funcionalidad con los británicos. La cuestión Malvinas involucra solo a dos partes: la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte", arremetió.

El exembajador Diego Guelar habló en Cadena 3 Rosario y también se refirió al tema. "El Presidente se metió en camisa de once varas, probablemente por no conocer el tema", sostuvo. También reclamó “tener mucho cuidado en estos temas" y afirmó que "evidentemente el Presidente está mal asesorado”.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, jugó más fuerte: "El admirador de Margaret Thatcher no solo tiene que recordar, sino que no puede desconocer que el argumento de la “autodeterminación” de la población en Malvinas no puede usarse para justificar la violación al principio de integridad territorial de nuestro país". Y amplió: "El derecho a la autodeterminación, de acuerdo con las normas consuetudinarias del derecho internacional, no puede ejercerse dentro de las fronteras de un Estado. En 1833, el Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas y estableció una administración colonial, con una población implantada".

El abogado y ex embajador en Italia durante la presidencia de Alberto Fernández, Roberto Carlés, también fue duro con los dichos del libertario: "El presidente acaba de afirmar en un discurso el derecho de autodeterminación de quienes ocupan ilegítimamente las Islas Malvinas, sobre las que la Constitución Nacional reivindica la legítima e imprescriptible soberanía argentina. Esto es traición a la patria". El jurista agregó que para la comunidad internacional Malvinas "es un caso de descolonización en el que subyace una disputa de soberanía y en el que no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos".

"Es aberrante que un presidente argentino no condene la usurpación que el Reino Unido hace desde 1833 en las Islas Malvinas y omita uno de los pilares de la posición Argentina en el reclamo internacional", cuestionó Santiago Cafiero, exjefe de Gabinete y exCanciller durante el último gobierno del Frente de Todos.

Desde el Gobierno salieron rápidamente a respaldar a Milei. “Lo que él dijo fue que si la Argentina se convirtiera en un país serio, los kelpers elegirían estar más de este lado que del otro, por una cuestión personal”, sostuvo Guillermo Francos, jefe de Gabinete de ministros.

“No se habló solamente de autodeterminación, dijo que no vamos a cesar en cuanta mesa o foro con el reclamo diplomático”, lo defendió Luis Petri, ministro de Defensa, luego del acto.

El reclamo de veteranos por el acto de Milei

Durante el evento que se desarrolló en Plaza San Martín, efectivos de las cuatro fuerzas seguían de cerca el discurso presidencial sobre Malvinas desde el palco limitado por un vallado, escoltado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Ese episodio generó malestar entre los excombatientes que habían viajado especialmente para participar. "Es una vergüenza, dejaron entrar a la gente del Canal de Beagle, que no tiró un tiro, y a los veteranos nos dejaron afuera", reclamó uno de los afectados, identificado como Enrique, quien se presentó como excombatiente perteneciente al Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba.

"Perdimos compañeros y hoy queríamos recordarlos. No nos dejaron", añadió visiblemente emocionado. Al término del acto, el ministro de Defensa se acercó al grupo de los replegados e intentó conciliar.

