"Los isleños no tienen ningún deseo de ser argentinos", afirma un coronel veterano de Malvinas

Tras las declaraciones del presidente Javier Milei, que dijo que busca convertir al país en “una potencia” para que los habitantes de las Islas Malvinas “prefieran ser argentinos”, el excombatiente Carlos Daniel Esteban afirmó que “los isleños no tienen ningún deseo de ser argentinos”. “Demostrale al mundo que somos capaces de ser atractivos para el pueblo isleño va a llevar mucho tiempo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Daniel Esteban es un coronel retirado que combatió en la guerra de Malvinas. Participó en el desembarco argentino en las islas, en la llamada Operación Rosario. También formó parte de la ocupación de Darwin y tuvo una actuación destacada durante el combate de San Carlos como jefe de la Compañía C del regimiento de infantería 25. Además, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y máster en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Católica Argentina. Hoy se desempeña como secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Defensa.

Un gusto hablar el día de hoy con una persona que tiene una formación académica interdisciplinaria y la visión de los hechos en carne propia. A 43 años de aquello, ¿qué balance hace? ¿Haber conquistado las Malvinas durante cierto tiempo aumenta los derechos de la Argentina hacia futuro porque la sangre de esos soldados de alguna manera dejó un testimonio inequívoco del deseo de la Argentina de recuperar esas islas? Como dice el Presidente, ¿la clave para recuperarlas es que los habitantes de Malvinas quieran ser argentinos?

Hoy escuché con mucha atención las palabras del Presidente. En general, comparto que la forma de poder negociar con ciertas posibilidades de éxito es ser un país que tiene una defensa tonificada y que puede decir que no en algunas circunstancias de las relaciones internacionales. El otro punto es que, siendo un país próspero, podemos llegar a ser atractivos para esos 2.500 isleños que viven en las islas. En general, eso lo comparto.

Sobre todo, lo que más me emociona en estos últimos tiempos es que el pueblo argentino, gracias a las acciones que han desarrollado diferentes tipos de gobiernos, hoy está reconociendo el esfuerzo que se hizo en ese momento, en particular para aquellos que combatieron. Quizás los que pensaron estratégicamente la operación se equivocaron o tuvieron intereses personales, pero los que estuvieron allá combatiendo hicieron lo mejor que podían con lo que tenían.

Siempre se dice que el soldado que es olvidado muere dos veces: la primera vez por la bala del enemigo y la segunda por el olvido de su pueblo. Así que, en este momento, la Argentina ha cambiado de posición en la masa de nuestra querida sociedad, y eso realmente me alegra mucho. Inicialmente, un pedido de “desmalvinización” hizo que parecieran haber sido inútiles todos los esfuerzos, y sobre todo los verdaderos héroes, que son los 649 que quedaron.

¿Usted siente esto ahora o es algo que viene sucediendo hace 20 años? Es probable que hubo cierta vergüenza y se solaparan los hechos al terminar la dictadura militar, pero me parece que, desde hace 20 años, el tema de Malvinas es un tema que no ha cambiado. La sociedad le reconoce, y es un tema que está omnipresente. ¿Usted se refiere a que gracias a Milei esto se reconoce, o en los últimos 20 años?

No, en los últimos tiempos. Después de haber pasado, a partir de 1983, un período de “desmalvinización”, que fue hasta pensado desde las mismas Fuerzas Armadas por no haber estado tan orgullosos de los resultados obtenidos, pero es una mentalidad futbolera. Había que analizar el fondo de la cuestión, pero la sociedad argentina ha cambiado en cuanto al reconocimiento, sobre todo a los veteranos. Concurren a los desfiles, aplauden su presencia, los invitan a las escuelas. Esa parte me hace sentir muy orgulloso porque los veteranos se van yendo, y entonces son las historias vívidas que les pueden relatar a los alumnos, a los profesores, y eso realmente impregna con mucha fuerza a la juventud.

Sobre el tema internacional y bélico, ¿el hecho de que Argentina haya luchado en Malvinas y haya tenido la sangre allí de más de 2.000 soldados argentinos mejora los derechos de Argentina a largo plazo o no?

Argentina fue declarada inicialmente potencia agresora. Eso nos descolocó frente al mundo. Lo que sí le hemos mostrado al mundo es que tenemos una gran voluntad y vocación de recuperar nuestra soberanía. Las tierras nos pertenecen por historia, por geografía, por derechos internacionales, pero la guerra se perdió. Entonces, eso nos deja descolocados por unos cuantos años, hasta que podamos demostrar al mundo que somos capaces de ser atractivos para el pueblo isleño y de hacer que esas islas también sean prósperas. Eso va a llevar mucho tiempo, y no hay otra solución que el camino diplomático.

Carlos Daniel Esteban, coronel veterano de Malvinas.

Estamos hablando acá de si el esfuerzo hecho en 1982 sirve a lo largo del siglo XXI, en algún momento. Pero en 2025, si no hubiéramos hecho la guerra, ¿estaríamos en mejor situación con las Malvinas?

No, creo que no. Esas islas tienen un valor estratégico importantísimo. Si se cierra el Canal de Panamá, ese es el único pasaje. Si resolvemos después el Tratado Antártico, hay una proyección de los puntos extremos para tener derechos sobre la Antártida. Hay muchas cosas, como los núcleos de manganeso o las riquezas.

¿Usted cree que algún día los malvinenses o los hijos de los malvinenses van a tener el deseo de ser argentinos? ¿Cuál era la perspectiva que ellos tenían de nosotros?

Yo me reuní varias veces con el señor Brook Hardcastle, que era el gerente de la Falkland Islands Company. Cuando estaba de comandante en la brigada 11 me mandaba saludos. Él era padre de Janette Hardcastle, que fue compañera de mi señora en la secundaria. Teníamos cierta confianza y me decía: "Ustedes están locos. Ustedes, cuando vean venir las flotas, se van a tener que ir de acá. Nosotros no queremos ser argentinos, los argentinos están siempre armados. Vamos a Comodoro, y eso parece una base militar”.

En 1982 ya tenían videoclubs funcionando con aviones que les arrojaban los videos. Ellos tenían televisores a color, y nosotros, en Puerto Argentino, les estábamos regalando televisores. Además, los sacaron de la situación de súbditos y tienen uno de los 10 PIB más altos per cápita del mundo. Los isleños no tienen ningún deseo de ser argentinos.

Claudio Mardones: ¿Cuál es el sentido de que el presidente Javier Milei haya dicho que hay que seducir a los keplers para que tengan ganas de ser argentinos?

Es una idea en grande, creo que no se fueron a los detalles jurídicos de la situación. En grande, es que si no somos prósperos y no tenemos un PIB per cápita muy alto que a ellos los haga realmente sentirse identificados con Argentina para tener una mejor situación, porque no tienen universidades…

CM: Viajan a formarse a Londres. Salen de la base de Mount Pleasant y tienen un vuelo dos veces a Londres. La relación colonial es muy estrecha. ¿Cuál sería la motivación, entonces, de que el Presidente diga que hay que seducir a los isleños cuando usted mismo nos está diciendo que directamente no lo harían nunca?

Yo creo que son los caminos de la paz. ¿Cómo podemos hacer para recuperar las islas sin acciones bélicas? Un camino es seguir luchando diplomáticamente con el comité, con todo lo necesario y las veces que hemos ganado votaciones que después no tienen implicancia fáctica. Y el otro punto es que seamos muy atractivos y logremos, además, diplomáticamente, que argentinos puedan ir a las islas y radicarse. Entonces, alguna vez podríamos llegar a tener mayoría de decisión en la isla.

En cualquiera de los casos, siempre es mejor que la Argentina sea próspera. Eso siempre fortalece la posición de negociación. Lo que sí parece absolutamente utópico es que, aunque nosotros mejoremos muchísimo, haya un deseo de los malvinenses de convertirse en argentinos. Evidentemente, la solución va a tener que ser diplomática, que obligue a los malvinenses a aceptar la ciudadanía argentina, con sistemas especiales, como fue en el caso de Hong Kong, de "un país, dos sistemas". A lo mejor tengan su propia moneda, pero que sea en este siglo, parece bastante poco probable...

Exacto. Pensemos en la isla de Chagos también. Hay que lograr una posición internacional favorable y que a los ingleses les cueste poco la entrega. Hoy les costaría políticamente mucho, porque también tienen sus muertos.

¿Usted estaba en la isla en el momento en que se enteraron ustedes del tema de las tres banderas?

Sí, pero la escuchábamos por radio. Nos pareció interesante porque es cómo nosotros salimos. Yo participé del desembarco, y cuando me dieron la orden de operaciones me dijeron: "Vamos por tres días, tomamos prisioneros a los Royal Marines, los expatriamos, y luego queda el gobernador con una seguridad, y nos volvemos al continente". Esa fue la idea. La idea de hacer la guerra surge cuando se llena la Plaza de Mayo. Esa es la verdad. Lo otro era un golpe de mano para mejorar la posición de negociación y ahí aparecía Belaunde Terry con las tres banderas.

Esa fue la gran oportunidad perdida, para ponerlo en términos concretos.

Exacto.

