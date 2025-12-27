Ustedes no gritan ¡Viva la libertad!

Último fin de semana del año permite balances. La columna del programa de las mañanas de Perfil ayer se tituló “Otro año que la libertad no avanza” donde se incluyó una selección de testimonios audiovisuales de ganadores de los Premios Perfil 2025 realizado este lunes último.

Si bien todos tuvieron como denominador común los valores que nos identifican: consensualismo, moderación, diversidad, pluralismo, inclusión como forma de respuesta a distintas formas y temáticas con las que se expresa el discurso de odio, en esta columna deseo hacer foco en uno de ellos: la distinción especial Mayor Contribución a la paz internacional a Pier Paolo Pasolini, in memoriam autor del poema ¡Viva la libertad! que desde los medios de Perfil difundimos en distintas versiones audiovisuales remarcando la diferencia entre la libertad como un logro colectivo del mero individualismo.

Pero vale primero repetir su poema:

“Si no se grita viva la libertad,

humildemente,

no se grita viva la libertad.

Si no se grita viva la libertad,

riendo,

no se grita viva la libertad.

Si no se grita viva la libertad

con amor,

no se grita viva la libertad.

Ustedes, hijos de los hijos

gritan con desprecio

con rabia, con odio

‘Viva la libertad’

Por eso no gritan

‘Viva la libertad’”

Pasolini fue brutalmente asesinado la noche del 2 de noviembre de 1975 en las afueras de Roma, en un caso plagado de irregularidades. Durante décadas se sostuvo la versión de un crimen pasional cometido por un joven, pero luego ese testigo se retractó y habló de una emboscada por varios hombres que lo insultaban por “maricón” y “comunista”. Esto alimentó la hipótesis de un ataque de tinte homofóbico y político, vinculado a sectores reaccionarios y al clima de violencia de los años de plomo en Italia. Hasta hoy, su asesinato sigue siendo oficialmente un crimen no resuelto.

Ese mismo odio es el que, medio siglo después y por otros medios, se expresa en el discurso antiwoke del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, que generó la primera marcha multitudinaria contra el Presidente. Milei ahora promete volver sobre el tema en la próxima conferencia de Davos.

La distinción la recibió su prima, heredera y curadora de su obra, Graziella Chiarcossi quien leyó un breve discurso que recomiendo escucharlo en italiano:

“Para Pasolini, la paz no era un estado de serenidad o de normalidad recuperada después de la guerra. Aborrecía lo que el mundo llama normalidad. En el estado de normalidad, decía, el hombre tiende a dormirse; se olvida de reflexionar, pierde la habilidad de juzgarse a sí mismo y deja de preguntarse quién es. Y durante esta propia normalidad se va creando artificialmente el estado de emergencia y al crearlo están siendo llamados los poetas: eternos indignados, campeones de la rabia intelectual y de la furia filosófica”.

“¿Qué es lo que genera el descontento en el poeta? Infinidad de problemas que existen y nadie es capaz de resolver sentando el reclamando la paz, la paz verdadera, la paz del poeta que es irrealizable. Hasta que el hombre explote al hombre, hasta que la humanidad esté dividida en patrones y siervos, no habrá ni normalidad ni paz. La razón de todo el mal de nuestro tiempo está aquí”

Pier Paolo Pasolini fue uno de los artistas esenciales del siglo XX. Fue un genial director de cine ganador durante cinco años del Festival de Cannes, entre sus películas se destacan Teorema; Los cuentos de Canterbury; Las mil y una noches; El Decamerón; Saló, o los 120 días de Sodoma; y El Evangelio según San Mateo. Sobre esta última vale mencionar que por entonces el papa Pio XII excomulgaba a los católicos comunistas de la Iglesia y Pasolini el año anterior al estreno había sido condenado a cuatro meses de cárcel por posiciones anticlericales, y siendo además ateo, al presentar una lectura marxista de algunos pasajes bíblicos, mereció que L’Osservatore Romano, el diario del Vaticano, publicara su crítica diciendo que su película era “una de las más bellas jamás rodada sobre la vida de Jesús.”

Pasolini también fue actor, dramaturgo, pintor, ensayista, novelista, periodista y activista político. Fue jefe de redacción de la revista II Setaccio (El tamiz) y despedido durante el fascismo. Terminada la guerra escribió en la tapa del diario Libertà a favor del comunismo y dos años después –“por indignidad moral”– lo expulsaron del Partido Comunista Italiano al ser homosexual, lo que entonces era considerado una “degeneración burguesa”.

Al multifacético intelectual hay que agregarle el profeta porque su poema ¡Viva la libertad! parece escrito para la Argentina actual, para los que gritan ¡Viva la libertad! con odio, con desprecio, con rabia.El arte tiene esa capacidad que el leguaje verista del periodismo o la ciencia carecen: la capacidad de anticipar lo no pronosticable, de resistir al tiempo, de volver a ser más actual al pasado que en propio pasado.

Año 2025: el año donde la libertad no avanzó.