Premios Perfil 2025: los ganadores y las imágenes de una ceremonia atravesada por la defensa del bien común

En la sede de la Editorial Perfil se realizó la XV edición de los Premios Perfil 2025, el reconocimiento anual que distingue a personalidades e instituciones por sus contribuciones destacadas a la libertad de prensa, el pensamiento crítico, la divulgación científica, el arte, el deporte y la paz.

La ceremonia reunió a referentes de la cultura, la ciencia y el periodismo argentino e internacional, en un encuentro que subrayó la importancia de la resiliencia, la solidaridad y la defensa del bien común en un contexto atravesado por tensiones políticas, sociales y culturales. En esta edición, el jurado otorgó distinciones en diez categorías principales, además de los reconocimientos a la libertad de prensa nacional e internacional.

Mejor Aporte al Bien Común: Esteban Bullrich

Esteban Bullrich fue distinguido por su compromiso con el bien público y una trayectoria atravesada por la vocación de servicio

Esteban Bullrich, junto a dos de sus hijos, su esposa María Eugenia y Agustino Fontevecchia, durante la ceremonia en la Editorial Perfil

Mejor Aporte al Pensamiento Crítico Nacional: Rita Segato

Rita Segato advirtió que el feminismo y la teoría crítica feminista “son un aporte a la historia de la humanidad”

Claudia Martínez, ministra de la Mujer de Córdoba, recibió el Premio Perfil en representación de Rita Segato

Tukuta Gordillo, Jorge Fontevecchia y Claudia Martínez

Mejor Aporte del Deporte al Desarrollo Humano: Faustino Oro

Pablo Gowezniansky, streamer de ajedrez, recibió el Premio Perfil por Faustino Oro durante la ceremonia

Mejor Aporte al Pensamiento Crítico Internacional: Ana Arzoumanian

La escritora y ensayista Ana Arzoumanian fue premiada por una obra de proyección global que articula literatura, memoria histórica y reflexión crítica

Ana Arzoumanian y Guillermo Piro

Mejor Proyecto Artístico Contemporáneo: ArtHaus

ArtHaus, fundado por Andrés Buhar, recibió el Premio Perfil al Mejor Proyecto Artístico Contemporáneo

Libertad de Prensa Nacional: Pablo Grillo

Fabián Grillo, en representación de su hijo Pablo, junto a Jorge Fontevecchia, en la entrega del reconocimiento a la Libertad de Prensa Nacional

“No debería estar acá yo. Pablo tendría que estar ahí, con sus colegas, haciendo esos ruidos de disparos de fotos”. Fabián Grillo

Mayor Contribución a la Paz Internacional: Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini, distinguido por su Mayor Contribución a la Paz Internacional. “Para Pasolini, la paz no era un estado de normalidad, sino una conquista que exige pensamiento crítico”, expresó su prima Graciela Chiarossi

Libertad de Prensa Internacional: Martin Baron

Martin Baron, exdirector de The Washington Post, fue premiado por la Libertad de Prensa Internacional: “Defender el periodismo es defender el derecho de la sociedad a estar informada”

Trayectoria Periodística Ejemplar: Jacobo Timerman

Abrasha Rotenberg, Jorge Fontevecchia y Fernando Ruiz

Abrasha Rotenberg: “Lo peor que puede pasar es quedarnos en silencio”

Mejor Divulgación Científica: CONICET, por la histórica expedición submarina transmitida en vivo desde el cañón Mar del Plata

El CONICET fue distinguido por la Mejor Divulgación Científica. El premio fue recibido por los investigadores Mariano Martínez, líder de la expedición submarina de Mar del Plata, y Valeria Teso

Cierre de la XV edición de los Premios Perfil 2025, una ceremonia que volvió a poner en primer plano el valor del periodismo, la cultura, la ciencia y el compromiso con el bien común

