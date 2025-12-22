Premios Perfil 2025: los ganadores y las imágenes de una ceremonia atravesada por la defensa del bien común
La XV edición de los Premios Perfil distinguió a referentes del periodismo, la ciencia, la cultura, el deporte y el pensamiento crítico, en una ceremonia marcada por la defensa de valores democráticos.
En la sede de la Editorial Perfil se realizó la XV edición de los Premios Perfil 2025, el reconocimiento anual que distingue a personalidades e instituciones por sus contribuciones destacadas a la libertad de prensa, el pensamiento crítico, la divulgación científica, el arte, el deporte y la paz.
La ceremonia reunió a referentes de la cultura, la ciencia y el periodismo argentino e internacional, en un encuentro que subrayó la importancia de la resiliencia, la solidaridad y la defensa del bien común en un contexto atravesado por tensiones políticas, sociales y culturales. En esta edición, el jurado otorgó distinciones en diez categorías principales, además de los reconocimientos a la libertad de prensa nacional e internacional.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.