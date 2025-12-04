Si no hubiera sido por el accidente que tuvo uno de los participantes en el tramo inicial de esta travesía premium, quizá solamente los muchos fanáticos argentinos de Ferrari, hubieran estado al tanto de lo que fue la Cavalcade Adventure 2025 que se realizó en la Patagonia y que culminó hace algunos días.

Depósito en Argentina al que llegaron las Ferrari Purasangue de la Cavalcade Adventure 2025, en la Patagonia.

Es cierto que, a pesar de que el color de la Ferrari Purasangue siniestrado no era atractivo visualmente, la imagen de cómo quedó ese auto cuyo precio inicial es de unos 500 mil dólares, potenció la información. En esa Ferrari iban uno de los sesenta participantes de esta travesía –no era una carrera competitiva– junto con un acompañante.

Detalles del choque que terminó con la Ferrari fuera de ruta e inutilizable para seguir.

El primero era de origen indio, el segundo, cubano, pero ambos estaban inscriptos como ciudadanos estadounidenses. Ellos dos y el conductor de la camioneta Berlingo que venía de frente y que nunca imaginó que se cruzaría con una Ferrari que iba a más de 200 kilómetros por hora, no tuvieron lesiones y el saldo fueron sendas anécdotas. Lo mismo que los médicos de la Cavalcade Adventure 2025 quienes, una vez que constataron que la dupla que iba en la Purasangue número 34 solo tenían golpes leves, se sorprendieron por dos cosas.

Rumbo a la Patagonia; así se recibió y trasladó a los que participaron de la Ferrari Cavalcade Adventure en Argentina.

Primero, porque el conductor se escapó de la guardia médica pública donde, por cuestiones legales, también tenía que constatarse su estado de salud; y segundo, por su reclamo por hacer que la organización le consiga una Ferrari nueva para continuar los dos tramos finales de la travesía. Y lo consiguió: se estima que entre la compra de su nueva Purasangue y el traslado de Italia a la Argentina, este indoestadounidense habría pagado unos 830 mil dólares.

Ushuaia: como en cada posta, integrantes de Ferrari se encargaban de alinear las sesenta Purasangue como en una expo.

Cabe aclarar que la Cavalcade Adventure 2025 se diagramó con tres postas: Bariloche y la ruta de los Siete Lagos; El Calafate y el glaciar Perito Moreno; el estrecho de Magallanes y la ciudad de Ushuaia. Los tramos entre dichas postas, los sesenta “equipos” los cubrían, en un avión de pasajeros charter acondicionado por Ferrari. Por eso, el corredor número 34 pudo recibir en El Calafate su Purasangue.

Patagonia argentina: las Purasangue en uno de los tramos de la travesía Cavalcade Adventure 2025.

Pero allí, este conductor otra vez volvió a sorprender a la organización porque, primero no le gustó el color agrisado del bólido debido a una cuestión cultural que se da entre las castas de la India. Y segundo, el ánimo le había cambiado y decidió dejar al volante a uno de los seis pilotos suplentes que Ferrari lleva en travesías como ésta para situaciones como ésta. De hecho, hubo varios participantes que hicieron uso de dichos pilotos en uno de los dos últimos tramos de la Ferrari Cavalcade Adventure patagónica.

Receso nocturno entre postas del recorrido que Ferrari armó para la travesía en la Patagonia.

¿Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure?

Ante todo, no es carrera donde se compite por premio alguno; tampoco se miden los tiempos que hacen los participantes en los distintos trayectos. Sí es una travesía que organiza Ferrari para potenciar su marca Purasangue, y pueden participar clientes que –en general– compran un auto por año, y tengan o no un modelo Purasangue. En caso que no, Ferrari te habilita alquilar uno para la Cavalcade Adventure por unos 70 mil dólares que se suman a los 150 mil dólares que cuesta la inscripción a la travesía. A esa cifra, se le suman gastos de seguro, y traslados de los Purasangue al país anfitrión.

Un clásico en cada posta del sur argentino: fans y curiosos queriendo ver y fotografiarse con las Purasangue.

¿Cómo fue la travesía de Ferrari en Argentina?

En la edición 2025 de la Cavalcade Adventure 2025 hubo 60 participantes, en su mayoría varones. La mayoría, aunque eran de distintas nacionalidades, llegaron a la Argentina desde Estados Unidos; lo mismo que la mayoría de las Purasangue; el resto, desde Europa. También fueron muchos los autos que llegaron a la Argentina por barco, y estuvieron en depósitos nacionales hasta que arribaron su dueños al país. Este cóctel fue el 16 de noviembre, y del 18 al 24 fue la travesía Ferrari propiamente dicha.

La simetría visual de las Purasangue estaba a cargo de personas puestas por Ferrari para lograr que sea perfecta.

Fiesta en el Faena en la previa de la travesía patagónica

Competidores con sus coconductores y en algunos casos, también algunos familiares, tuvieron una fiesta previa en el hotel Faena que, esa noche, se cerró exclusivamente para Ferrari. Todo muy relajado y no hubo invitado que no se fotografiara con una maqueta a escala de un Puransague, con todos los detalles recreados a la perfección. Hubieron tres de éstas que se exhibieron en los hoteles donde hicieron base los participantes de la travesía. Tampoco faltó quien quisiera comprar ese particular “cochecito” de colección que costaba 29 mil dólares.

Otra mirada de algunas de las 60 Purasangue en su paso por Ushuaia, durante la Cavalcade Adventure 2025.

Conductores suplentes "importados" desde Maranello

De Buenos Aires, todos los involucrados en la Ferrari Cavalacade Adventure viajaron en un avión charter que acondicionó la empresa italiana. Las sesenta Purasangue más los autos de Ferrari –casi todas Maserati– que fueron guías durante la travesía se trasladaron a las distintas postas en doce camiones. En la organización, se incluyeron seis conductores de Ferrari que suplían a los participantes que decidían no manejar en ciertos tramos. La sorpresa: a diferencia de otras ediciones, esta vez, esos seis pilotos, trabajaron a casi tiempo completo.

Participantes y gente de la oganización de Ferrari en un descanso previo al final de la Cavalcade Adventure 2025.

Exceso de velocidad, multas y “tanque lleno”

Los Purasangue pueden alcanzar una velocidad superior a los 300 kilómetros por hora. Los radares de control de las rutas en varios tramos de la travesía, registran hasta 306 kilómetros. Obviamente, muchos de los sesenta autos fueron a alta velocidad. Resultado: multas de 2,5 millones de pesos, y en algunos casos, se pagó mucho más. En líneas generales, lo menos costoso fueron los 100 litros de combustible que dan “tanque lleno” a las Purasnague, que consumen ese volumen en casi 200 kilómetros de uso. La Ferrari Cavalcade Adventure en la Patagonia cubrió aproximadamente unos 1300 kilómetros.