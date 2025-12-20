Se cumplen 24 años del 2001 y la caída de De La Rúa: Galería de imágenes

n día como hoy, pero hace 24 años, Argentina se sumergía en una vorágine de caos y violencia que marcaría para siempre su memoria democrática. El anuncio del estado de sitio en diciembre de 2001, por parte del entonces presidente Fernando de la Rúa, lejos de "asegurar la ley y el orden" como pretendía, actuó como el detonante final para una sociedad hastiada que copó las calles bajo el grito unísono de "Que se vayan todos". En ese escenario de incertidumbre y furia, el fotógrafo de PERFIL, Pablo Cuarterolo, dijo presente, registrando con su cámara los instantes decisivos de un país que se desmoronaba.

Las imágenes de Cuarterolo, que compartimos en esta nota, son el testimonio crudo de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sus fotos capturaron no solo la masividad de las protestas frente a la Casa Rosada y el Congreso, sino también la brutalidad de la respuesta estatal. Desde la caballería avanzando sobre la gente hasta los gases lacrimógenos nublando el centro porteño, su trabajo documental permite reconstruir la atmósfera asfixiante de un estallido social que dejó un saldo trágico de más de 30 muertos en todo el territorio nacional.

Ramón Puerta compara a Asamblea legislativa del 2001 con el momento actual

Foto: Pablo Cuarterolo

