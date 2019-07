Qué decía Fernando de la Rúa sobre el "golpe" peronista y la "bomba" kirchnerista

“Como presidente respeté las instituciones, la ética del ejercicio de la función, la transparencia, pero hubo dificultades insuperables por la forma en que se dieron las cosas”, dijo el expresidente Fernando De La Rúa, que falleció este martes 9 de julio luego de una larga lucha contra una afección cardíaca, en una entrevista publicada por La Nación al cumplirse 10 años de su renuncia.

El exmandatario admitió que la oposición tuvo que “inventar la causa de sobornos del Senado para empañar los principios éticos de mi gobierno”. Además, afirmó en esa entrevista la existencia de “una conspiración interna del justicialismo y un hostigamiento del FMI”. “Frente a las grandes crisis hay que poner patriotismo y grandeza, y no egoísmo partidario, no se puede ir contra las instituciones por circunstancias difíciles de la economía”, reflexionó.

“Cuando Alfonsín terminó su gobierno también lo persiguieron”, recordó. “Acá se persigue a los presidentes constitucionales desde 1930. Yrigoyen fue preso; Perón, derrocado, Frondizi e Illia, también”. “La realidad es injusta, parece que fuera necesario que se murieran para reconocer cuáles fueron errores propios y cuáles las circunstancias que les tocaron. Menem terminó bien, pero dejó una bomba de tiempo, la fiesta de él la pagué yo y ahora está cuestionado. Y a Duhalde le fue muy mal en esta elección”.

“Yo sentía la presión del FMI. Lo de la posición interna se percibe a medida que se desarrolla. Uno espera que cambien por patriotismo pero no cambian, quieren más y empiezan a exigir la renuncia del presidente, incluso con violencia” (De La Rúa)

Consultado sobre qué haría si pudiera volver el tiempo atrás, el expresidente se mostró arrepentido de haber declarado "el estado de sitio". “Yo no lo quería pero me convencieron el ministro del Interior [Ramón Mestre] y el jefe de Gabinete [Chrystian Colombo] porque era un clamor de los gobernadores justicialistas que no podían controlar la violencia en sus provincias. Era un gesto para mostrarles que estábamos dispuestos a prestarles asistencia, pero no se reglamentó ni se usó, todo empeoró. Tuve una errónea evaluación, pensé que la gente estaba preocupada por los asaltos y que eso la iba a tranquilizar. Pero cuando lo informé por televisión la reacción fueron los cacerolazos”, evaluó.

En una entrevista publicada ese año por el diario español El País, De la Rúa resumió por qué cayó su gobierno: “La deuda externa que pesaba sobre el país y la decisión del FMI de no ayudarnos, fue tan simple como eso. Hay veces en que los organismos internacionales ayudan a los países y hay veces que los hunden. Y también la oposición interna, que arremetió para quedarse con el poder. De modo que tuve un conflicto de dos frentes, uno el Fondo Monetario y otro la oposición, que acabó dando un golpe civil”.

“El 19 a la noche se promovió el cacerolazo, alentado por medios de comunicación que decían ‘háganlo’”, contó. “El día 20 a la tarde llegaron grupos de choque organizados, con piedras, cubiertas [neumáticos] para quemar, así que se produjo violencia. Incluso eso se usó para decir que el gobierno había reprimido, pero no fue así. Hablo de represión como un acto realizado por un gobierno para imponer determinadas conductas. Acá lo único que hubo fue una manifestación y la policía actuó naturalmente”.

El año pasado, entrevistado por Infobae, De la Rúa afirmó que su caída fue “un golpe del peronismo” encabezado por el bonaerense Eduardo Duhalde que, tras haber perdido las elecciones legislativas de 2001 “quería apropiarse del poder”. Además, acusó de esa presunta conspiración también a los sindicatos y a los grupos empresariales "de la Unión Industrial Argentina, que estaban todos detrás de dejar de un día para otro la Convertibilidad, de devaluar".

“Bomba con riesgo de explosión”

En el año 2016, en una de sus últimas declaraciones, De la Rúa deslizó su compasión hacia Mauricio Macri al decir que el actual mandatario, como él mismo en 1999, recibieron del peronismo “una bomba con riesgo de explosión”. Reconoció, sin embargo, que la herencia que recibió Macri del kirchnerismo fue todavía más peligrosa que la que él recibió de Menem: “Fueron muy fuertes estos 12 años de concentración de poder, desorden económico; estas cosas saltan después y perturban, no permiten llegar y poner una marcha nueva”.

Fernando de la Rúa, que gobernó la nación entre 1999 y 2001, dijo que, ante la tormenta tarifaria que el Gobierno lanzó en 2016, había que “confiar en el gobierno, en que nos está diciendo cosas seguras, convalidadas por la justicia, que no hay errores, ni necesidad de rectificaciones”.

“Este golpe tarifario es un retroceso, fondos que estaban destinados para la obra pública, ahora se tiene que redirigir a pagar subsidios”, agregó el referente radical. “Hay un sector inteligente del peronismo al frente de instituciones importantes. En el caso de Alfonsín y mío lo que pasó fue que los que estaban al frente eran unos irresponsables”, dijo a El País.

"Nuestra lucha fue contra el Fondo Monetario Internacional mientras que la interna del país nos socavaba la estabilidad. En vez de defender el país de los grandes intereses internacionales, inventaron una forma de quedarse con el poder".

"Yo recibí el país en condiciones similares al que Cristina Kirchner le va a dejar al próximo Gobierno", había anticipado en otra entrevista, después de la victoria de Macri.

“En el 2001 la crisis económica fue por el problema de una deuda que no habíamos creado, pero venía de antes. Este Gobierno anunció que había arreglado ese problema. Sin embargo, deja un déficit de deuda muy superior al que tenía el país en aquella fecha”, dijo a Infobae.

De La Rúa también aprovechó esa entrevista radial para calificar los casos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como “un gran escándalo”. “¿Puede decirse que el gobierno ignoraba todo esto? Era todo un esquema ya dispuesto, funcionaba así, el gobernante es que el ha estructuado y establecido ese modo de gobierno, el manejo en la obra pública con sobreprecios. Hoy nadie duda en Argentina que fue un gobierno corrupto”.

