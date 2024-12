El Gobierno de Javier Milei cumplió un año y dejó un amplio debate en cuanto a las promesas que hizo durante su campaña y lo que finalmente terminó sucediendo cuando asumió, tanto en materia económica como política. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el economista, Roberto Cachanosky.

“Ningún liberal haría este tipo de cosas que está haciendo Milei, dijo un montón de cosas y dijo que el peso era excremento que no servía ni para abono”, comentó Roberto Cachanosky. “Después de un año tenemos un peso sobrevaluado artificialmente y lo que pasó a ser excremento que no sirve para abono es el dólar, la conclusión sería cerrar la Reserva Federal y que se pesifique la economía norteamericana”, agregó.

Las contradicciones en cuanto a la dolarización y la presión impositiva

Posteriormente, Cachanosky planteó: “Milei con la dolarización mintió, directamente dijo una mentira o es muy ignorante en materia de lo que tiene que conocer sobre cómo se dolariza la economía”. Luego, manifestó que, “Milei también dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo y subió el impuesto país, quiso subir los derechos de exportación pero no pudo y ahora volvió a establecer el impuesto a las ganancias”.

Quién se hizo cargo del ajuste fiscal

“En la presión tributaria el Gobierno retrocedió en términos de que aumentó impuestos, no los bajó”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El otro tema que no es menor es cuando Milei dijo que la casta iba a pagar el ajuste y la casta no pagó nada, el gran ajuste fue una licuación fenomenal de jubilaciones, sueldos de empleados públicos y postergación de obra pública”.

Por otro lado, el economista señaló: “Si uno toma lo que dijo y lo que está haciendo Milei, no es que se está tomando un tiempo para poder adoptar ciertas medidas, está haciendo exactamente lo inverso”. A su vez, remarcó que, “ahí vemos a alguien que miente o vendió humo a propósito”.

Para finalizar, Cachanosky dijo que, “Javier Milei no está haciendo nada diferente a lo que hizo Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner o Alberto Fernández, no hay diferencia entre Milei y ellos en materia de promesas de campaña”.