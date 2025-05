En una nueva edición de Efecto Mariposa, el economista, Carlos Quenan, advirtió que el nuevo escenario geopolítico global está marcado por una lógica de relacionamiento “neoimperial” que exige a países y regiones redefinir sus vínculos con los grandes centros de poder. También reflexionó sobre el conflicto de soberanía del 2 de abril con el contexto actual, alertó sobre el debilitamiento del bloque occidental y los desafíos para América Latina ante la reconfiguración del orden global.

La imposición de lógicas de relacionamiento neoimperiales

“La idea de reformatear el orden internacional y en ese reformateo imponer lógicas de relacionamiento neoimperiales, como se suele decir, con países considerados individualmente”, afirmó Carlos Quenan, aludiendo al modo en que potencias como Estados Unidos están diseñando sus estrategias exteriores en una nueva etapa de hegemonías fragmentadas.

Este enfoque, explicó, obliga a repensar el posicionamiento de los países ante los grandes actores globales. “Efectivamente lleva a plantearse una discusión en este contexto tan cambiante internacional, cuál es el grado de relacionamiento que tiene que tener cada país o cada región con los grandes centros de poder, para no quedar justamente mal parado”.

Una “grieta” o “fractura” dentro de Occidente

En ese punto, Quenan apuntó directamente a la actual administración argentina: “Es lo que ha ocurrido, para decirlo en términos claros, con el gobierno de Javier Milei frente a este brusco cambio de posicionamiento de Estados Unidos”.

Más allá del conflicto entre China y Estados Unidos, propuso una hipótesis más profunda y es que Occidente mismo atraviesa una división interna significativa. “Esto me parece, para ir al tema del 2 de abril, abre un espacio para hacer una reflexión, si no se está produciendo, además de otros factores que operaban en la escena internacional, por ejemplo la confrontación sinoamericana, que todos conocíamos y veíamos, si no hay ahora un ingrediente nuevo de fractura, profunda fractura, grieta se diría en Argentina, al interior de Occidente”.

Cómo impacta la “grieta” en países como Argentina

Esta “grieta” dentro de los aliados tradicionales puede tener consecuencias estructurales para países como Argentina, que históricamente oscilaron entre alineamientos geopolíticos. La advertencia del economista cobra fuerza en un escenario donde los vínculos con Estados Unidos, China, Europa o incluso bloques regionales como el Mercosur, requieren definiciones más claras.

“El periodo del superciclo de las materias primas, que fue desde el comienzo de los 2000 hasta el 2012-13, implicó grandes ganancias en términos de intercambio, en materia de términos de intercambio para los países de la región”, explicó.

Sin embargo, ese crecimiento fue efímero: “Dejó muy poco, en cuanto se terminó se desinfló el crecimiento”. Y agregó: “Estamos viviendo desde el lado latinoamericano prácticamente una nueva década perdida desde el 2013-14”.