Blanqueo permanente: “Hay un grupo de empresarios muy entusiasmados con la idea"

En comunicación con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó la creciente expectativa por el anuncio de nuevas medidas para fomentar el uso de dólares en la economía sin necesidad de aclarar de dónde vienen los fondos. También mencionó los movimientos del Gobierno tras la presentación del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo en el Latam Economic Forum.

Ariel Maciel explicó que, “hay un grupo de empresarios muy entusiasmados con la idea de que se utilicen esos dólares del colchón sin que nadie les pregunte demasiado de dónde provenían los fondos”. A su vez, destacó una frase clave que resume el espíritu oficial: “Habíamos dicho que había que hacerlo con facturas y que no había ningún problema”.

El presidente Javier Milei fue más allá al asegurar que quienes usen dólares no van a tener que “dejar los dedos marcados”. Luego, manifestó que, “en ese contexto fue rarísimo”, y advirtió que la frase alude directamente al “control tributario”.

Un blanqueo sin pasar por el Congreso

El Gobierno impulsa lo que muchos consideran un nuevo blanqueo, aunque sin pasar por el Congreso. Maciel confirmó que, “sí me confirmaron que va a ser un decreto presidencial y los tiempos lo va a tomar el Presidente una vez que tengan el contexto legal armado”. No obstante, reconoció que, “es poco probable que todas esas condiciones vayan a cumplirse si es que en realidad no entran en una ilegalidad”.

Desde el punto de vista institucional, recordó que, “la Argentina estuvo a punto de entrar a la lista gris del GAFI”, y advirtió que esta iniciativa “legalmente es difícil de sortear”.

La iniciativa del Gobierno sería dictaminada por decreto

El periodista afirmó que la medida apunta a “una especie de blanqueo permanente sin ser blanqueo porque no va a ser ley”, lo que pone en duda su solidez jurídica. Para justificar la urgencia, comentó: “La realidad es que lo que creen es que por decreto, por ley no sale. Que la oposición se la voltea, que no tiene condiciones de acá hasta diciembre”.

Entre las especulaciones que giran en torno al anuncio, volvió sobre un concepto que parecía olvidado: “Ahora vuelve a hablar Milei de la dolarización, en este caso de la dolarización endógena”.