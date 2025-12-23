Pablo Ferrari: “Lo que va a marcar la productividad y el liderazgo tecnológico es la inteligencia artificial”

El informe de J.P. Morgan sobre el nuevo orden económico mundial plantea un quiebre profundo respecto de los modelos tradicionales. Según explicó Pablo Ferrari, ya no se trata de esquemas clásicos ni de curvas económicas previsibles. “Uno no va a ver clásicos modelos económicos, planos cartesianos”, señaló, y agregó que el eje central pasa por la tecnología. “Lo que va a marcar la productividad y el liderazgo tecnológico es la inteligencia artificial”, afirmó con énfasis.

Para el economista, la IA funciona como un factor transversal que condiciona al resto de las actividades. “Quien tenga avances en ese terreno va a liderar muchas de las otras áreas”, sostuvo, marcando una diferencia clara entre los países que logren dominar esta tecnología y los que queden rezagados.

Inteligencia artificial, minerales críticos y energía

Ferrari explicó que el liderazgo tecnológico no puede sostenerse sin recursos estratégicos. “Las otras dos cuestiones imprescindibles son los minerales críticos, las tierras raras y, para todo, siempre energía”, remarcó. En ese punto, trazó un paralelismo histórico: “Esto hace recordar al informe Paley de mediados del siglo XX en Estados Unidos”, cuando ese país identificó la necesidad de salir a buscar recursos fuera de su territorio para sostener su crecimiento.

Lejos de teorías conspirativas, Ferrari fue contundente: “Es exacto lo que decís y además es explícito, no es necesario andar pensando en conspiraciones”. Como ejemplo, mencionó la política exterior estadounidense: “Trump explica que ese petróleo le pertenece a Estados Unidos, y allí también hay tierras raras”, dijo en referencia a Venezuela.

Fragmentación global, oro e impacto en Argentina

El economista ubicó el quiebre del orden mundial en un proceso reciente. “Desde febrero de 2022 se empieza a ver una fragmentación, un desacople del orden mundial”, explicó, lo que lleva a priorizar la seguridad de las cadenas de valor por sobre la reducción de costos. “Eso tiende a una regionalización”, agregó.

En ese marco, Ferrari señaló que Estados Unidos refuerza su influencia en América Latina. “Fue explícito en su informe de seguridad con la necesidad de extender la doctrina Monroe”, afirmó, y vinculó este enfoque con el caso argentino. “Argentina daría prioridad a licitaciones públicas referidas a energía y tierras raras”, indicó, en sintonía con la política estadounidense.

Finalmente, destacó el rol del oro como activo refugio. “El oro es oro: una cosa es el dólar, otra el yuan o el euro”, subrayó. Según Ferrari, “hoy vuelve a estar en torno a los 4.300 o 4.500 dólares la onza, un récord”, aunque advirtió que “eso que podría ser utilizado por Argentina va a quedar en manos que no son las argentinas”.

