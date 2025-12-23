Alarma en las pymes por multas de ARCA con subas de hasta 100.000%

En diálogo con Canal E, la especialista tributaria Elisabet Piacentini alertó que la media sanción aprobada en Diputados eleva las multas de ARCA a niveles “inequitativos” que afectan especialmente a pymes, emprendedores y entidades sin fines de lucro.

foco de la preocupación está puesto en un capítulo del proyecto de ley que modifica la Ley de Procedimiento Fiscal. Según explicó Piacentini, “uno de los capítulos habla de modificar las multas que cobra ARCA”, actualizando montos que llevaban más de dos décadas congelados. Sin embargo, el salto resulta extremo: “los montos a los que subieron fueron del 100.000%”, pasando de cifras simbólicas a sanciones de “220.000 pesos para personas humanas y 440.000 pesos para sociedades”.

La especialista remarcó que el problema central no es solo el aumento, sino la falta de criterios diferenciales. “Lo preocupante es que no es graduable”, advirtió, y explicó que la multa se aplica por igual a una multinacional que a un pequeño contribuyente. “Esto es para una pyme, para un emprendedor, para una persona autónoma, para un profesional”, detalló.

Multas automáticas y sin margen de error

Piacentini puso como ejemplo situaciones cotidianas: “No lo puede presentar en el día de hoy que vence, lo presenta mañana y ya tiene una multa automática de 220.000 pesos”. El régimen no contempla retrasos mínimos ni dificultades operativas, algo habitual en pequeñas estructuras sin departamentos impositivos propios.

Desde las cámaras empresariales y los consejos profesionales, hubo intentos de frenar o modificar el texto. “Hemos pedido que esto se gradúe, que las multas sean mucho más razonables”, señaló, diferenciando entre pymes y grandes empresas. Sin embargo, “esto no fue considerado en esta media sanción”, lo que deja abierta solo la posibilidad de una reglamentación posterior.

La incertidumbre persiste porque, como advirtió, “una vez que esté la ley, no sabemos si la reglamentación realmente lo va a graduar”. A eso se suma que el alcance de las multas no se limita al sector privado tradicional. “Estas multas aplican, por ejemplo, a un club vecinal, una cooperativa o una asociación sin fines de lucro”, organizaciones que muchas veces trabajan ad honorem y sin recursos para asesoramiento contable permanente.

Inequidad fiscal y señales contradictorias

La tributarista también marcó una contradicción estructural del sistema. “Es muy diferente una empresa internacional que factura billones de dólares” frente a una pyme que recién inicia actividades y recibe la misma sanción. Para Piacentini, el problema se agrava al compararlo con otros proyectos en debate: “Para reducir el impuesto a las ganancias vamos a las empresas más grandes, y para poner las multas multamos muy severamente a las muy pequeñas”.

La conclusión fue tajante: “Esto es lo que se llama inequidad fiscal”, y advirtió que, de no corregirse, el impacto recaerá sobre quienes menos capacidad tienen para absorberlo.

